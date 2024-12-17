Kutman: Yapısal reformlar yatırım ortamını güçlendirir - Son Dakika
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Ekonomi

Kutman: Yapısal reformlar yatırım ortamını güçlendirir

Mehmet Kutman, 2024'te sürdürülebilirliğe odaklanarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

17.12.2024 11:17
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Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, ekonomi yönetiminin, yapısal reformlara odaklanarak yatırım ortamını iyileştirmesinin ve finansal piyasalarda güven ortamını artırmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu çerçevede, stratejik planlarımızı ve yatırımlarımızı hayata geçirerek, Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz." dedi.

Kutman, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024'ün iş dünyası için zorlu ve dinamik bir dönem olduğunu, küresel ekonomideki dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve faiz oranları gibi faktörlerin işletmeleri hem risklerle hem de fırsatlarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

2024'te sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaların iş dünyasının gündeminde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Kutman, "Şirketler, yeşil enerji ve sürdürülebilir üretim süreçlerine yönelik yatırımlar yaparak, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlamaya odaklandı. Bu stratejiler, uzun vadeli rekabet avantajı elde etmede kritik bir rol oynadı. 2024'te iş ortamı, belirsizliklerle dolu olsa da, işletmelerin uyum sağlama ve yenilik yapma kapasitesinin yüksek olduğu bir yıl olarak kaydedildi. Gelecek yıllarda, bu dönemde kazanılan deneyimlerin, iş dünyasının sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uzun vadede odağımız Asya pazarında olacak"

Kutman, zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen finansal açıdan çok başarılı bir yıl geçirdiklerini aktararak, "Özellikle Global Ports Holdingde portföyümüze yeni limanlar eklemeyi, dolayısıyla yatırım, istihdam, büyüme gibi alanların tamamında kontrollü şekilde gaza basacağız diyebiliriz. Kruvaziyer sektöründe gerek gemi seferleri gerekse gemi doluluk oranlarında rekor seviyelere ulaştığımız bir yıl yaşıyoruz. Kısa vadede ABD, Karayipler ve Akdeniz'deki yeni fırsatları yakalamaya odaklanacağız. Uzun vadede odağımız Asya pazarında olacak." şeklinde konuştu.

Gaz iş kolunda Naturelgaz ile özellikle "Şehir Gazı" alanında hizmet verdikleri belde ve belediye sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Kutman, enerji fiyatlarından kaynaklı olarak sektörde durağan bir dönem yaşansa da yatırımların ve maliyet yönetimlerinin gelecek dönemde meyve vereceğini öngördüklerini dile getirdi.

Consus Enerji'de yurt dışına açılma planlarını gerçekleştirdiklerini işaret eden Kutman, şöyle devam etti:

"Bu yıl Bahamalar'da iki adanın elektrik ihtiyacına yönelik 65 MW'ı doğalgaz ve güneş enerjisi, 20 MW'ı ise enerji depolama sistemlerinden oluşan toplam 85 MW kapasitede santral yatırımı ve 25 yıl süreyle dolar bazlı birim fiyattan elektrik satışını içeren ihaleye yönelik verdiğimiz teklif kabul edildi. Böylece Consus Enerji ilk yurt dışı pazarına girmiş oldu. Öte yandan eski ofis binamız olan Karaköy'deki binamızda bir süredir devam eden otel inşaatı çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Otelin işletmesi için ise Hilton ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında, Karaköy'deki otel, Hilton'un 'Curio Collection by Hilton' markası altında hizmet verecek. Bu otel 2025'e faaliyete geçecek."

Mehmet Kutman, "2024, enflasyonla mücadele çerçevesinde sıkı para politikalarının uygulandığı bir yıl oldu. Ekonomi yönetiminin bu kararlı tutumu, enflasyonun düşüş trendine girmesinde önemli rol oynadı. Bu süreçte, ekonomik faaliyetlerin dengelenmesi ve mali disiplinin sağlanması adına atılan adımları olumlu değerlendiriyoruz." dedi.

2025'e girerken, ekonomi yönetiminin sıkı para politikasını biraz gevşetmesi ve faiz indirimlerine gitmesi beklentisinin mevcut olduğuna dikkati çeken Kutman, "Bu durum, yatırım ortamını daha cazip hale getirebilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Ancak, enflasyonun kontrol altında tutulması ve makroekonomik istikrarın sağlanması, öncelikli hedefler arasında olmalıdır." şeklinde konuştu.

Global Yatırım Holding olarak, 2025'te ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini ve yatırımların teşvik edilmesini beklediklerini belirten Kutman, ekonomi yönetiminin, yapısal reformlara odaklanarak yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansal piyasalarda güven ortamını artırılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını, bu çerçevede, stratejik plan ve yatırımlarını hayata geçirerek, Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Global Yatırım Holding olarak çeşitli iş kollarında yaptıkları yatırımlarla dört kıta ve 19 ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade eden Kutman, sözlerini şöyle tamamladı:

"2024'ün ilk 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre konsolide gelirlerimiz yüzde 4'lük artışla 12,5 milyar liraya yükseldi. Net karımızı ise yüzde 84 artırarak 1,1 milyar liraya çıkardık. 2024 yılı boyunca, birçok sektörde önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Consus Enerji'nin Bahamalar'daki santral yatırımı veya Naturelgaz'ın satış hacmini artırarak 129 ilçe ve beldeye ulaşması bu başarının en güncel somut örnekleridir. İstanbul Portföy Yönetimi'nin yönetilen portföy büyüklüğünü 106 milyar liranın üzerine çıkarması da keza önemli bir başarıdır. 2025'e girerken, elde ettiğimiz bu başarıları daha da ileriye taşımak için büyük bir motivasyon ve kararlılıkla çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Mehmet Kutman, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kutman: Yapısal reformlar yatırım ortamını güçlendirir - Son Dakika

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