KUTSO Yurt Dışı İş Programları Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KUTSO Yurt Dışı İş Programları Değerlendirildi

KUTSO Yurt Dışı İş Programları Değerlendirildi
23.07.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUTSO, yurt dışı programlarını değerlendirmek için üyeleriyle toplantı düzenledi. Deneyimler paylaşıldı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), bugüne kadar düzenlediği yurt dışı iş programlarına katılan üyelerini değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya getirdi.

KUTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat'ın ev sahipliğinde Gül Palas'ta gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu üyeleri ile Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Çin'e düzenlenen programlara katılan oda üyeleri katıldı. Toplantıda, söz konusu yurt dışı programlarında edinilen deneyimler, gözlemler ve oluşturulan iş birliği fırsatları değerlendirilirken, gelecek dönemde düzenlenmesi planlanan organizasyonlara ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, görev süreleri boyunca Kütahya iş dünyasının uluslararası pazarlarda daha güçlü yer almasını hedeflediklerini belirtti. Yurt dışı programlarının yalnızca bir gezi organizasyonu olmadığını ifade eden Argat, bu çalışmaların üyelerin küresel pazarlara erişimini kolaylaştıran stratejik organizasyonlar olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar düzenlenen programlar kapsamında diplomatik temsilcilikler, ticaret ve sanayi kuruluşları, yatırım kurumları ile uluslararası fuarların ziyaret edildiğini aktaran Argat, üyelerin farklı üretim modellerini, yatırım ortamlarını ve ticaret kültürlerini yerinde inceleme fırsatı bulduğunu bildirdi.

Uluslararası ticarette başarının doğru bağlantılar kurmak, güven oluşturmak ve sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmekten geçtiğini vurgulayan Argat, KUTSO'nun temel hedefinin üyelerini yeni pazarlara hazırlamak, farklı iş modelleriyle buluşturmak ve küresel rekabet ortamını yakından tanımalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca, yurt dışı programlarının belirli sektörlere odaklanarak daha hedefli şekilde sürdürülmesi, üretim teknolojileri, yüksek katma değerli sanayi ve yeni yatırım alanlarına yönelik uluslararası programların devam ettirilmesinin önemine dikkat çekildi. Program, katılımcıların görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUTSO Yurt Dışı İş Programları Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:44:15. #7.13#
SON DAKİKA: KUTSO Yurt Dışı İş Programları Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.