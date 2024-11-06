Kuveyt Türk'e Global Finance Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Kuveyt Türk'e Global Finance Ödülü

Kuveyt Türk, 'Türkiye'nin En İyi İslami Finans Kuruluşu' ödülünü kazandı.

06.11.2024 11:49
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Kuveyt Türk, uluslararası yayın kuruluşu Global Finance'ın "Dünyanın En İyi İslami Finans Kuruluşları 2024" ödülleri kapsamında " Türkiye'nin En İyi İslami Finans Kuruluşu" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital bankacılıkta kullanıcılarına sundukları kişiselleştirilebilir özellikler ve dijital deneyimlerle öne çıkan finans kurumları ödüllendirildi.

Kuveyt Türk, dijital yatırımları ve sürdürülebilir büyüme odaklı hizmetleriyle "Türkiye'nin En İyi İslami Finans Kuruluşu" ödülüne layık görülürken, küresel düzeyde ise bankanın ana ortağı Kuwait Finance House (KFH), "Dünyanın En İyi İslami Finans Kuruluşu" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım finans alanında 35 yılı aşkın tecrübeye sahip olduklarını belirterek, teknoloji ve yeniliğe yaptıkları yatırımlarla sektördeki öncü konumlarını sürdürdüklerini aktardı.

Türkiye'de geniş şube ağı ve dijital kanallarıyla milyonlarca müşteriye hizmet sunduklarını kaydeden Uyan, "Küresel arenada da bağlı bulunduğumuz kuruluşumuzun öncülüğüyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Aldığımız ödüller, katılım finans ilkeleri doğrultusunda global ölçekte sağladığımız değer odaklı çözümlerimizi tescilliyor. Önümüzdeki dönemde de katılım finans hizmetlerinin geniş kitlelere ulaşması için teknoloji ve insan odaklı çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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