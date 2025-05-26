Kuveyt Türk'ten Öğrencilere Kodlama Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Kuveyt Türk'ten Öğrencilere Kodlama Eğitimi

Kuveyt Türk\'ten Öğrencilere Kodlama Eğitimi
26.05.2025 12:23
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Kahramanmaraş'taki ortaokullarda 2400 öğrenciye robotik ve kodlama eğitimi verildi.

Kuveyt Türk, teknoloji iştiraki Architecht ile yürüttüğü Geleceğe Yazılım projesi kapsamında Kahramanmaraş'taki ortaokul öğrencilerine robotik ve kodlama eğitimi verdi.

Kuveyt Türk ve Architecht'ten yapılan ortak açıklamaya göre, Cumhuriyet Ortaokulu ve Yavuz Selim Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde öğrencilere uygulamalı eğitimler sunularak teknik beceriler kazandırılması ve teknolojiyi üretme motivasyonlarının artırılması amaçlandı. Etkinliklerde toplamda 2 bin 400'den fazla öğrenciye ulaşıldı.

"Geleceği Değerlerimizle Kodlayalım" anlayışıyla 2018'de başlatılan ve 2023'te "Geleceğe Yazılım" adıyla kapsamı genişletilen proje, Türkiye genelindeki devlet okullarında bilgisayar laboratuvarları kurarak öğrencilerin teknolojiyle erken yaşta tanışmalarını hedefliyor.

Bugüne kadar 106 okulda laboratuvar kurulan projede, toplam 1736 bilgisayar bağışlandı. Proje kapsamında, 53 bin öğrenciye dolaylı olarak ulaşılırken, bu yıl içinde 30 yeni okulda daha laboratuvar kurulması ve 20 bin öğrencinin daha teknolojiyle buluşması planlanıyor. Ayrıca daha önce laboratuvar kurulan 30 okulda "1010 Kaşif" eğitimlerinin verilmesiyle 600 öğrenciye doğrudan, 15 bin öğrenciye dolaylı olarak ulaşılması hedefleniyor.

"Hayallerimizdeki geleceği, değerlerimizle kodluyoruz" anlayışıyla yedi yıldır sürdürülen projelerle bugüne dek Türkiye genelinde 78 bin 500 çocuğun eğitim hayatına katkı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Architecht Genel Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek, "Hayallerimizdeki geleceği, değerlerimizle kodluyoruz" söylemiyle, Türkiye'nin dört bir yanındaki meraklı kaşiflerle buluşmaya devam ettiklerini belirtti.

Robotik ve kodlama eğitiminin, teknolojinin temel yapı taşlarından biri olduğunu aktaran Balçiçek, şunları kaydetti:

"Bu becerilerle tanışan her çocuk, yalnızca teknolojiye değil, geleceğe de yön verme cesareti kazanıyor. Bu proje sadece bir bilgisayar laboratuvarı kurma çalışması değil, çocuklarımızın teknolojiyle dost, yazılımla barışık, üretken bireyler olarak yetişmelerine destek olma çabasıdır. Bugüne kadar Türkiye genelinde 106 okulda laboratuvar kurduk, 1736 bilgisayarı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bu sayede daha önceki '1010 Kaşif' projemizle de birlikte yaklaşık 78 bin 500 öğrencinin eğitim hayatına katkı sağladık. Bugün burada, Kahramanmaraş'taki çocuklarımızla bir araya gelerek projemizi yeni öğrencilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kuveyt Türk, Bilgisayar, Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

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