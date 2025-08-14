Kuveyt Türk'ün İkinci Çeyrek Net Karı 18,9 Milyar Lira - Son Dakika
Ekonomi

Kuveyt Türk'ün İkinci Çeyrek Net Karı 18,9 Milyar Lira

14.08.2025 10:46
Kuveyt Türk, ikinci çeyrekte 18,9 milyar lira kar elde ederek önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Kuveyt Türk, yılın ikinci çeyreğinde 18,9 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Kuveyt Türk'ün toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 851 milyar liraya, kullandırılan fon büyüklüğü ise 546 milyar liraya yükseldi. Bankanın söz konusu çeyrekteki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 18,9 milyar lira oldu.

Bankanın ikinci çeyrek itibarıyla yıl sonuna kıyasla kullandırılan fon büyümesi yüzde 25,59, yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı ise yüzde 1,91 seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın cari hesabının toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 60,17 seviyesine yükseldi. Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 42,15 düzeyinde olan bankanın yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 22,10 seviyesine ulaştı.

Öz varlıklarını 97,3 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 1,05 trilyon liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korudu, ayrıca katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

"1 trilyon lira eşiğini aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yılın ikinci çeyreğinde aktif büyüklükte 1 trilyon lira eşiğini aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştıklarını belirtti.

Uyan, bu başarının, Kuveyt Türk'ün istikrarlı büyüme vizyonunun, katılım finans ilkelerine olan bağlılığının ve ekonomiye duydukları derin sorumluluğun bir yansıması olduğunu vurguladı.

Müşteri odaklı yaklaşımlarıyla dijitalleşme ve verimlilik odaklı stratejilerini kararlılıkla hayata geçirdiklerini, bireysel ve tüzel müşterilerinin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunduklarını ifade eden Uyan, şunları kaydetti:

"İştiraklerimizle birlikte Kuveyt Türk Finans Grubu çatısı altında sunduğumuz bütünsel hizmet anlayışı, ekonomimizin üretim, yatırım ve istihdam dinamiklerini desteklemeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin güvenilir çözüm ortağı olma hedefiyle güçlü finansal yapımız ve teknoloji yatırımlarımızla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

