Kuveyt Türk ve iştiraki Architecht'e yenilikçi müşteri deneyimi ödülü

Kuveyt Türk ve Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki Architecht, PSM Awards 2021'de "Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi" ödülünün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedefleyen yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri öne çıkararak iş modellerinin paylaşılmasını sağlamak amacıyla 2018 yılından bu yana Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kuveyt Türk, "Kağıtsız Şube Bankacılığı" programıyla "Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi" ödülüne layık görüldü. Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise mobil uygulamalar için basit ve güvenli doğrulama sağlayan, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) çözümü "PowerFactor Saas Dönüşümü" projesiyle yine "Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Kuveyt Türk'e verilen ödül Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy'e, Architecht'e verilen ödül ise Genel Müdür Yardımcısı Ökkeş Emin Balçiçek'e takdim edildi.

"Değerlerimizle büyüyoruz" anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, Kağıtsız Şube Bankacılığı programı kapsamında finansal süreçlerdeki kağıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor. Son 18 ayda 16 milyon mobil onay ve 1 milyon dijital imzanın gerçekleştirildiği program kapsamında 86 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Kağıtsız Şube Bankacılığı programı, mobil belge onaylama, tablette dijital imza ve dijital platformlardan belge ekleme gibi projeleri kapsıyor.

"Kağıtsız bankacılık çalışmalarımızı hızlandıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Selman Ortaköy, Kağıtsız Şube Bankacılığı programı kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarla yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde geliştirmeler yaparak şubelerde gerçekleştirdikleri birçok işlemde onayları dijital kanallardan aldıklarını, bu sayede kağıt kullanımını azalttıklarını bildirdi.

Bu programla hem müşterilerine sundukları deneyimin hız kazandığını hem de doğaya fayda sağladıklarını belirten Ortaköy, "Kağıtsız Şube Bankacılığı programı kapsamında geliştirdiğimiz uygulamalarımız sayesinde 86 ton kağıt tasarrufu sağladık. İlerleyen dönemde, sürdürülebilirlik eksenli çalışmalarımızı artıracak ve atık miktarını azaltmak için kağıtsız bankacılık çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çevresel sürdürülebilirlik konusunu odağına alan Kuveyt Türk, bu yıl katılım finans ilkeleri doğrultusunda "Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı" gerçekleştirdi. Aynı zamanda çevre dostu yenilenebilir enerji üretimi yapan projelere finansman sağlamayı önceleyen Kuveyt Türk, birçok ağaçlandırma projesini de üstleniyor. "Kağıt tasarruflarımız ağaca dönüşüyor" yaklaşımıyla hareket eden Kuveyt Türk, sadece yeşil alanlar oluşturma yaklaşımıyla değil, yaşayan canlıların faydasını da düşünerek doğaya fidan yerine ağaç dikiyor. Kuveyt Türk, 1-2 yaşındaki fidanlar yerine 7-8 yaşındaki ağaçları toprakla buluşturarak çevrenin hızla yeşillenmesine katkı sağlıyor.