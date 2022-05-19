Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı

19.05.2022 13:08
Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı

Van'da ilk kez gerçekleştirilen Anatolia Jewerlry'e 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı.

Van'da ilk kez gerçekleştirilen Anatolia Jewerlry'e 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı. Fuarda Van kedisi ve Van Gölü figürlü bilezikler ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 20 yıldır kuyum alanında Türkiye'nin en etkin organizasyonlarında imzası bulunan Ülker Selviler yönetimindeki Adana merkezli US Fuar, Van'da ilk kez gerçekleştirilen Anatolia Jewerlry Show VAN Fuarı'na imza attı. Altın, gümüş, pırlanta, her türlü takı ve aksesuarların sergilendiği fuarın açılışını Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Casim Aslan, US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuyum sektörü oda ve dernek başkanları birlikte yaptı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Anatolia Jewelry Show Fuarı'nın düğün sezonuna denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek, "Fuarımızda dünya kalitesinde stantlar açıldığını gördüm. Bölgedeki kuyumcuların da ilgi gösterdiğini görmekten mutlu oldum. Şehrimizin tanıtımına da önemli katkı

sağlayan bu fuarı önümüzdeki yıl 2-4 Haziran'da tekrar düzenleyeceğiz. Bu sene buraya gelemeyen varsa onların şimdiden planlarını yapmalarını bekliyoruz. Kuyum sektöründeki herkesi Van'a davet ediyoruz. Ben bu güzel organizasyonu başarıyla sonuçlandıran US Fuar'ı ve organizede emeği olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Kuyum sektörünün Türkiye'deki etkin iki markası Borsa Gold ve Akabe Kuyumculuk'un sponsor olarak katkı sağladığı Anatolia Jewerlry Fuarı'nı değerlendiren Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Casim Aslan da, fuarı 2018 yılından beri hayal ettiklerini belirterek, "Kuyum sektöründe Van'ın önemli bir merkez olduğunu gösterdik. 40'a yakın şehirden meslektaşlarımızı, oda ve dernek başkanlarımızı ağırladık. 100'ün üzerinde markanın ürünleri sergilendi. Düğün sezonu öncesi yeni ürünlerle tanışma imkanı bulduk. Bu fuarın gelecek yıllarda daha görkemli geçmesi için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız. Komşu ülkelerin daha etkin katılımıyla bu fuarı uluslararası kimliğe kavuşturmayı hedefliyoruz. Başta US Fuar olmak üzere fuara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van'da ilk kez gerçekleştirilen Anatolia Jewerlry renkli görüntülere de sahne oldu. Üç günlük fuarda stantlar yoğun ilgi görürken, bazı markaların yenilikleri de ziyaretçi akınına uğradı. Fuarın ana sponsorları arasında yer alan Akabe Kuyumculuğun bilezik üzerine işlediği Van Gölü ve Van kedisi motifleri ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Akabe Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin, "Van Gölü ve Van kedisi figürlerine Akdamar Adası'nı da ekleyerek seriyi üçleyeceğiz. Ürünlerimizin ilgi görmesinden memnun olduk" dedi.

Fuarın diğer sponsoru Borsa Gold'un Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Baş da fuara özel hazırladıkları yöresel Hint takılarının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Müşterilerinizden öneriler aldığımız, ürünlerimizi etkin olarak sergilediğimiz başarılı bir fuar oldu" diye konuştu. - VAN

Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı
Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı
Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı
Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı
Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı
Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı
Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı

YORUMLAR
500
Van'ın el değmemiş adası Maldivler'i aratmıyor Van'ın el değmemiş adası Maldivler'i aratmıyor İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor
Kaynak: İHA

Van Gölü, Kuyumcu, Fuar, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:25:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kuyum fuarına 40 şehirden 100'den fazla kuyumcu katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement