Kuyumcular Düğün Sezonunu Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kuyumcular Düğün Sezonunu Bekliyor

12.06.2025 14:50
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Trabzonlu kuyumcular, düğün sezonu için umutlu, ancak henüz ivme kazanamamış durumdalar.

Trabzonlu kuyumcuların umudu düğün sezonunda

TRABZON - Haziran ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu başlarken, kuyumcular işlerinde henüz hareketlenme olmadığını belirtti.

Altın fiyatlarında yükselmesi düğünlerdeki takı takmayı ister istemez olumsuz etkileyeceğini belirten kuyumcular yine de işlerinde hareketlenme beklediklerini ifade ederek düğün sezonundan umutlu olduklarını söylediler.

Sezon hazırlıklarını tamamladıklarını artık müşterileri beklemeye başladıklarını kaydeden Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "Sezon hazırlıklarımızı tamamladık şimdi müşterilerimizi bekliyoruz. Kurban Bayramı arifesinde işlerimiz bir nebze güzelleşti. Temmuz-Ağustos düğün ayları, buna Haziran da eklendi. Daha iyi olacağını umut ediyoruz, umutla da bekliyoruz. Düğünlerde genelde yüzde 50 altın yüzde 50'de TL takılıyor. Ekonomisi iyi olan altın iyi olmayan TL takıyor. Altında yükseliş devam edecek belki bu yaz biraz stabil çizgide devam eder ama önümüzdeki yıl yukarı tırmanış olacağını söyleyebilirim" dedi.

Kuyumcu Erhan Şakar ise her düğün sezonu olduğu gibi bu sezonda da beklentilerinin olduğunu belirterek "Bayram öncesi vatandaşlar altına yatırım yaptı ancak bayram sonrası hareketsizlik oldu. Bayram dönüşleri başladı işlerimiz yavaş yavaş açılacak gibi görülüyor. Her düğün sezonu olduğu gibi bu sezonda esnaf olarak beklentimiz var. Düğün sezonunda yine altın tercih edilecektir. Dolayısıyla satışlarımızın artacağını düşünüyorum beklentimiz var. Şu an altında anormal bir yükseliş beklenmiyor" derken, kuyumculardan Levent Çelikoğlu ise düğünlerin en yoğun olduğu dönemler Temmuz-Ağustos ayları olduğunu ifade ederek, "Henüz bir hareket olmadı. Önümüzdeki günlerde hareketlilik bekliyoruz. Düğünlerin en yoğun olduğu dönemler genellikle Temmuz-Ağustos ayları" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Trabzon, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuyumcular Düğün Sezonunu Bekliyor - Son Dakika

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