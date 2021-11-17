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Kuyumculara yetki belgesi alma yolları anlatıldı - Son Dakika

Kuyumculara yetki belgesi alma yolları anlatıldı

17.11.2021 11:29
Kuyumculara yetki belgesi alma yolları anlatıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kuyumculara verilen eğitimde, yetki belgesi alma yolları anlatıldı.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kuyumculara verilen eğitimde, yetki belgesi alma yolları anlatıldı.

Samsun'da mesleki faaliyetlere bir standart getirmek, hizmet kalitesinin artırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyla kuyumculara 'yetki belgesi' veriliyor.

Perakende kuyum ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 31 Aralık 2021 tarihine kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekiyor. Aksi takdirde yönetmeliğe aykırı olarak faaliyette bulunanlar hakkında 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18. maddesi kapsamında 'idari para cezası' uygulanıyor. Samsun'da 14 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğüne giren Kuyumcu Ticareti Hakkında Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar 33 kuyumcuya yetki belgesi verildi. Samsun'da bulunan yaklaşık 250 kuyumcu esnafının bu belgeyi alması bekleniyor.

Samsun'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. Samsun Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Kuyumculuk Meslek Komitesi, Çarşamba Kuyumcular Derneği ve kuyum ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı tarafından ilk yetki belgesini "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" kapsamında faaliyet gösteren emlakçılara verilmeye başladı. Akabinde ise "İkinci El Motorlu Taşıt Ticareti Hakkında Yönetmelik" kapsamında faaliyet gösteren galericilere verilmeye başlandı. Şu anda ise Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında kuyumculara vermeye başlandı. Ticaret Bakanlığı bu tür düzenlemelerle mesleki faaliyetlere bir standart getirmeyi, hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyor.

Yetki belgesi başvuruları Ticaret Bakanlığı web sitesinde yer alan Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden TC vatandaşlarının e-Devlet şifresiyle, yabancılar tarafından ise pasaport numarası ile üyelik kaydı oluşturularak yapılabiliyor. - SAMSUN

Kuyumculara yetki belgesi alma yolları anlatıldı
Kuyumculara yetki belgesi alma yolları anlatıldı
Kuyumculara yetki belgesi alma yolları anlatıldı
Kuyumculara yetki belgesi alma yolları anlatıldı

Esnaf ve Sanatkarlar, Ticaret, Aralık, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuyumculara yetki belgesi alma yolları anlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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