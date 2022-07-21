Günde 160 milyon metretküplük kapasiteye sahip boru hattı bakımdan önce 60-65 milyon metreküp gaz iletiyordu. Bugün gün içinde akışın 65 milyon metreküpe ulaşması öngörülüyor.

Rus gazını Almanya 'ya taşıyan en büyük boru hattı Kuzey Akım 1'in 11 Temmuz'da başlayan bakım çalışmaları tamamlandı ve hattan doğal gaz akışı başladı.

Kaynak: AA

Almanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı başladı - Son Dakika

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