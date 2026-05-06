Kuzey Ege Turizmi için Yeni Stratejiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Ege Turizmi için Yeni Stratejiler

Kuzey Ege Turizmi için Yeni Stratejiler
06.05.2026 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GMKA ve ETO iş birliğiyle düzenlenen toplantıda Kuzey Ege'nin turizm potansiyeli değerlendirildi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Edremit Ticaret Odası (ETO) iş birliğinde düzenlenen Turizm Sektör Toplantısı, bölgenin önde gelen turizm paydaşlarını bir araya getirdi. Kuzey Ege'nin tanıtımı ve uluslararası pazardaki payının artırılması için hazırlanan yeni tur paketleri ve Almanya'dan gelecek turizm heyetlerine yönelik programlar masaya yatırıldı.

Edremit'te bölge turizminin rotasını belirlemek amacıyla düzenlenen Edremit Turizm Sektör Toplantısı, Hattuşa Kazdağları Termal Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in başkanlığında yapılan toplantıya; Turizm Destinasyon Yönetimi Birim Başkanı Esra Karakoç, ETO yönetim ve meclis üyeleri ile TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu (BTK) adına Fatih Ergün katıldı. Zirvenin özel konukları arasında ise Türk Hava Yolları bölge pazarlama yetkilileri yer alarak ulaşım ve destinasyon yönetimi konusunda stratejik bilgiler paylaştı.

Toplantının ana gündem maddesini "Kuzey Ege" başlığı altında turizm paydaşları tarafından hazırlanan yeni paket programların analizi oluşturdu. Bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran paketlerin ortak akıl çalışmasıyla daha rekabetçi hale getirilmesi için iyileştirme ve geliştirme önerileri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, bölge turizmine uluslararası hareketlilik kazandıracak önemli organizasyonların takvimi netleştirildi. Mayıs ayında TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir BTK ve Avrupa Türk Acentacılar Birliği iş birliğinde Almanya'dan Edremit Körfezi'ne gelecek olan geniş katılımlı turizm heyeti için yapılacak tanıtım programının detayları titizlikle planlandı.

Turizm hamlesinin haziran ayında da hız kesmeden devam edeceği vurgulanan toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve SunExpress Hava Yolları ortaklığıyla Almanya'dan bölgeye getirilecek tur operatörleri heyeti için yürütülen organizasyon çalışmaları ele alındı. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, körfezin turizm potansiyelini dünya vitrinine taşımak için tüm paydaşlarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek bu tür stratejik buluşmaların meyvelerini önümüzdeki sezonlarda toplayacaklarını ifade etti. GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da kalkınma ajansı olarak bölge turizminin katma değerini artıracak projelere her türlü teknik desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuzey Ege Turizmi için Yeni Stratejiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:42:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuzey Ege Turizmi için Yeni Stratejiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.