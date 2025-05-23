KUZKA\'dan 2025 Projelerine Destek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" çerçevesinde başvurusu kabul edilen ve değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 18 Şubat 2025 tarihinde ilan edilen 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında Mart-Nisan döneminde başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri sona erdi. Yapılan ön inceleme ve değerlendirme süreçleri sonunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden sunulan projelerden, başarılı bulanan 2 proje KUZKA Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenemeye hak kazandı.

TR82 Bölgesine yönelik "Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı" 'nın bileşeni olarak uygulanan teknik destek programı kapsamında KUZKA'ya sunulan projelerden, Kastamonu ve Çankırı'dan birer proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Sağlanacak destek ile iki ilin turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sağlayacak projelere danışmanlık hizmetleri sunulacak.

KUZKA'nın 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 7,5 milyon Türk Lirası büyüklüğüne sahip bütçesi harcanana kadar başvuru kabulüne açık olacağı belirtildi. Desteklenmeye hak kazanan projenin başvuru sahibi kurumu ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında 10 iş günü içinde proje sözleşmesinin imzalanması planlanıyor. - KASTAMONU