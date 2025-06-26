KVHS Başvuru Süresi 30 Haziran - Son Dakika
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Ekonomi

KVHS Başvuru Süresi 30 Haziran

26.06.2025 11:18
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Kripto para borsalarının faaliyet izni için 30 Haziran'a kadar SPK'ya başvurması gerekiyor.

Kripto para borsaları olarak da bilinen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS), faaliyette bulunabilmesi için 30 Haziran'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

AA muhabirinin, derlediği bilgilere göre, kripto varlık ekosistemini düzenleme çalışmaları, geçen yıl "kripto para yasası" olarak da bilinen ilk düzenlemeyle başladı. Söz konusu düzenleme ile kripto varlık ekosistemi üzerinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkili kılındı. İlk yasal çerçevenin ardından, bu yılın ilk çeyreğinde ise ikincil düzenlemeler olarak bilinen tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kripto para borsalarının kuruluş ve işleyiş süreçlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği bu tebliğlerde, kuruluşlara başvuru yapmaları için 30 Haziran'a kadar süre tanındı. Yapılan bu düzenlemelere göre, Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet sunmak isteyen kuruluşların faaliyette bulunabilmesi için SPK'ye başvuru yapmaları gerekiyor.

Tebliğlerde, borsaların asgari sermaye limiti 150 milyon lira, saklama kuruluşlarının ise 500 milyon lira olarak belirlenmişti. SPK'nin paylaştığı verilere göre şimdiye kadar 88 kuruluş, kripto varlık hizmet sağlayıcısı veya saklama kuruluşu olarak hizmet vermek için başvuruda bulunurken, 17 kuruluş ise SPK'ye faaliyette bulunmayacağına dair tasfiye beyanını iletti.

Bankalar saklama kuruluşu hizmeti sunabiliyor

Yapılan düzenlemeler ile bankaların da kripto varlık saklama hizmetinde bulunabilmelerine imkan sağlanmıştı. Şimdiye kadar SPK'ye 5'ten fazla bankanın saklama kuruluşu için başvuruda bulunduğu görülüyor.

Yayımlanan tebliğlere göre, bankaların kripto varlık saklama hizmeti başvurusunun değerlendirilebilmesi için ise BDDK'nin uygun ön görüşü aranıyor.

Bununla birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterilere ait nakitler için bir bankada hesap açmış olması da gerekiyor.

SPK'nin faaliyette bulunanlar listesinde yer alanlar ile Tebliğin yayımı tarihinden önce başvuru yapmış olan platformların saklama altyapılarının, saklamaya ilişkin olarak belirlenen düzenlemelerle 30 Haziran tarihi itibarıyla uyumlu olması zorunluluğu da bulunuyor.

Gereklilikler sadece "yerel borsaları" bağlıyor

Tebliğlere göre, kuruluş için SPK'den izin alınmasını takiben 6 ay içinde faaliyet izni almak üzere başvurmayan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, faaliyet izni alma hakkı düşüyor. Ancak Kurul gerekli görmesi halinde bu süreyi toplam 1 yılı aşmamak üzere uzatabiliyor.

Söz konusu gerekliliklerin tamamı ise Türkiye'deki yerleşik kişilere yönelik hizmet sunacak kripto para borsalarını bağlıyor.

Türkiye'de yerleşiklere tanıtım, reklam ve pazarlama gibi faaliyetlerde bulunmayan, kişilerin tamamen kendi inisiyatifleri ile yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılardan aldıkları her türlü hizmetle bu kuruluşlar nezdinde açtıkları hesaplar ve işlemleri, düzenlemelerin kapsamı dışında tutuluyor.

Kaynak: AA

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