L\'Oréal, Color Wow\'ı Satın Aldı

Tekno-güzellik şirketi L'Oréal, ABD ve Birleşik Krallık merkezli profesyonel saç bakım markası Color Wow'ı satın almak üzere bir anlaşmaya imza attı. Satın alma süreci, kapanış koşullarının gerekli düzenleyici onayların ardından resmen tamamlanacak.

L'Oréal, profesyonel saç bakım markası Color Wow'ı satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma ile şirket, profesyonel ürünler portföyünü güçlendirirken Color Wow'un geçmişi ve küresel ölçekteki büyüme potansiyeli de öne çıkıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Gail Federici tarafından 2013 yılında kurulan ABD ve Birleşik Krallık merkezli Color Wow, kuaförler, medya ve tüketiciler arasında sadık ve güçlü bir takipçi kitlesine sahip. ABD saç bakım pazarında prestijli bir marka olarak hızla büyümeye devam eden marka, kabarma kontrolü, saç kalınlaştırma ve hacim verme gibi zorlu saç problemlerine yönelik yenilikçi çözümler sunuyor. Geniş ürün yelpazesi ile salonlarda, seçili dağıtım noktalarında ve e-ticaret platformlarında satışa sunulan markanın öne çıkan ürünleri arasında 'XL Bombshell Volumizer' ve 'Dream Coat' bulunuyor. 130'dan fazla güzellik ödülüne sahip olan markanın büyümesinde etkileşimi yüksek dijital topluluğu yer alıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan L'Oréal Profesyonel Ürünler Divizyonu Başkanı Omar Hajeri, "Color Wow'ı L'Oréal ailesine katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkisi kanıtlanmış, ulaşılabilir fiyatlı bir premium saç bakım markası olarak bu satın alma, saç bakımı ve şekillendirme kategorilerindeki varlığımızı güçlendirecek. Güçlü potansiyeline inanıyoruz ve hedefimiz Color Wow'ı küresel ölçekte güçlü bir marka haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Color Wow'un Kurucusu ve CEO'su Gail Federici, "Şirkete katılmak, Color Wow ekibi için olağanüstü bir fırsat. Dünyanın 1 numaralı güzellik şirketinin bir parçası olmak, markamızın başarısını sürdürmesi ve inovasyonumuzu daha da ileri taşıması açısından müthiş bir zemin hazırlayacak" dedi. - İSTANBUL