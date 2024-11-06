L'Oréal Türkiye'den Kanser Destek Programı - Son Dakika
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Ekonomi

L'Oréal Türkiye'den Kanser Destek Programı

L\'Oréal Türkiye\'den Kanser Destek Programı

L'Oréal Türkiye, kanserle mücadele eden çalışanlarına yönelik 'Yanındayız' programını başlattı.

06.11.2024 12:58
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L'Oréal Türkiye, kanserle mücadele eden çalışanlarına destek olmak amacıyla 'Yanındayız' Kanser Destek Programı'nı başlattı.

L'Oréal Türkiye, kanserle mücadele eden çalışanlarına her aşamada destek olmak amacıyla 'Yanındayız' Kanser Destek Programı'nı başlattı. 'Yanındayız' Kanser Destek Programı; çalışanların fiziksel, mental, finansal ve sosyal ihtiyaçlarını gözeten kapsamlı bir yol arkadaşlığı sunuyor. Ev hizmetleri, sağlıklı beslenme ve tıbbi destek gibi çok farklı konuları kapsayarak maddi ve manevi destek sağlayan bu program, çalışanların maaş ve yan haklarını da kesintisiz olarak sürdürme sözü veriyor. L'Oréal Türkiye tedavi süreci sonrası hibrit çalışma modeline ek olarak uzaktan çalışma imkanıyla da çalışanların yeniden iş hayatına başlangıcını kolaylaştırmayı hedefliyor.

L'Oréal Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörü ve Ülke Çeşitlilik, Hakkaniyet, Kapsayıcılık Lideri Murat Yüksel, programla ilgili duygularını şöyle dile getirdi: "L'Oréal Türkiye olarak, çalışanlarımızın sağlığını her zaman en ön planda tutuyoruz. Bu alanda en iyi desteği sunmak için çaba gösteriyor; yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla, kanser tanısı almış ve bu zorlu bir süreçten geçen çalışma arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla "Yanındayız" adlı kanser destek programımızı başlattık. Şu ana kadar hazırlanmış en kapsamlı kanser destek programlarından birini hayata geçirdik. Kanserle mücadelenin, sadece fiziksel bir savaş değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuk olduğunu da biliyoruz. Bu yolculukta çalışanlarımızla beraber yürüyerek 'Yanındayız' demekten mutluluk duyuyoruz."

'Yanındayız' Kanser Destek Programı' kapsamında sağlanan imkanlar

Çalışan Destek Programı başlığı altında psiko-onkoloji danışmanlığı, sağlıklı beslenme danışmanlığı, fizyoterapi danışmanlığı, 'Yanındayız' meditasyon içeriği sunulurken Özel Sağlık Sigortası Poliçesi kapsamında Kemoterapi ve Radyoterapi tedavileri, yılda 1 kez Mamografi ve PSA tarama hizmeti de sağlanıyor. Ek olarak riskli hastalıklar sonrası evde bakım hizmeti de yine bu pakete dahil edildi. Ofise Zinde Dönüş Planı kapsamında ise uzaktan çalışmaya uygun roller için 3 aya kadar uzaktan çalışma imkanı, özel hazırlanmış oryantasyon süreci, işe dönüş kutlaması ve La Roche-Posay "Yanındayız" Paketi yer alıyor. L'Oréal Türkiye aynı zamanda çalışanın tedavi sürecinde yalnızca sağlığına odaklanabilmesi için, ev hizmetleri ve sağlıklı beslenme gibi konularda ek maddi destek sağlıyor ve sigorta kapsamı dışındaki diğer gerekli ihtiyaçlar için de finansal destek sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi L'Oréal Türkiye'den Kanser Destek Programı - Son Dakika

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