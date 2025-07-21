L'Oreal TIME100 Listesinde

L'Oreal, TIME dergisinin her yıl yayımladığı "TIME100 En Etkili Şirketler" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal, listede dünya genelinden büyük ve etkili şirketlerin yer aldığı "Titanlar" kategorisinde yer aldı.

Şirket, bilime dayalı stratejisiyle ve küresel ölçekte büyüttüğü güçlü markalarıyla dikkati çekerek bu listeye dahil edildi.

TIME, L'Oreal'in 2017'de bünyesine kattığı dermokozmetik markası CeraVe'in küresel başarısını da vurguladı.

ABD'de doğan bir marka olan CeraVe, 2 milyar avroyu aşan cirosu, dünya genelindeki erişimi ve dijital platformlardaki yüksek etkileşimiyle sektörün büyük markalarından biri haline geldi.

CeraVe, L'Oreal'in değişen güzellik eğilimlerine ve tüketici beklentilerine hızla yanıt verme yetkinliğini bu şekilde ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Hieronimus, TIME100 listesinde yer almalarının, ekiplerinin kararlılığının, bilime olan bağlılıklarının ve dünya genelinde tüketicilerle güçlü bağlar kuran markalar yaratma yetkinliklerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.