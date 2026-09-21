L'Oreal Türkiye'de üst düzey atama, Berk Ener dijital ve pazarlama direktörü oldu - Son Dakika
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L'Oreal Türkiye'de üst düzey atama, Berk Ener dijital ve pazarlama direktörü oldu

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L'Oreal Türkiye'de üst düzey atama yapıldı; 2010'dan bu yana şirkette görev alan Berk Ener, Dijital ve Pazarlama Direktörlüğü ve Ülke Liderlik Ekibi Üyeliğine getirildi. Ener, yeni görevinde 'Tekno-Güzellik' vizyonunu güçlendirmeyi ve dijital dönüşümü ilerletmeyi hedefliyor.

L'Oreal Türkiye Kurumsal Dijital ve Pazarlama Direktörlüğü görevine Berk Ener getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti.

Şirket bünyesinde farklı pazarlarda tecrübe edinen Ener, L'Oreal Türkiye Kurumsal Dijital ve Pazarlama Direktörü ve Ülke Liderlik Ekibi Üyesi olarak göreve başladı.

Ener, yeni görevinde L'Oreal Türkiye'nin "Tekno-Güzellik" vizyonunu güçlendirmeyi ve organizasyonun dijital dönüşüm yolculuğunu daha ileriye taşımayı hedefliyor.

L'Oreal kariyerine 2010'da yönetici adayı olarak başlayan Ener, ürün geliştirme, marka yönetimi, e-ticaret ve dijital dönüşüm alanlarında görev aldı. L'Oreal Paris Hair Color ve Haircare markalarındaki çalışmalarının ardından Paris'te Doğu Avrupa Bölgesi kapsamında bölgesel sorumluluklar üstlenen Ener, Türkiye'ye dönüşünde pazarlama ve dijital büyüme odaklı projelere liderlik etti.

Ener, 2019'da Türkiye'ye Garnier ve İpek Pazarlama Direktörü olarak dönerken, 2023'te Güney Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (SAPMENA) bölgesinde e-ticaret, sosyal ticaret ve dijital aktivasyon alanlarında görev aldı. Bölgesel büyüme, platform geliştirme ve ticari dönüşüm projelerinde aktif rol üstlenen Ener, bölgede şirketin ilk e-ticaret inovasyon programlarını hayata geçirdi.

Son olarak Paris genel merkezinde Tüketici Ürünleri Bölümü bünyesinde Küresel Sosyal Ticaret ve E-Aktivasyon Direktörü olarak görev yapan Ener, Avrupa, Latin Amerika ve Asya pazarları arasında köprü kurarak, yeni nesil video ve sosyal ticaret ekosistemlerinin küresel ölçekte yaygınlaşmasına ve uluslararası dijital projelere liderlik etti.

Kaynak: AA
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