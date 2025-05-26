Lagarde: Avro için Fırsatlar Var

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, mevcut dünya düzeninin temellerinden sarsılmakta olduğunu belirterek, dünyanın daha fazla korumacılığa yöneldiği bir dönemde avronun daha büyük bir rol üstlenmesi için fırsatlar gördüğünü söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Hertie School of Governance'da düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Avrupa'nın Rolü" konulu forumda konuşan Lagarde, dünya düzeninde devam eden değişikliklerin Avro Bölgesi'ndeki 20 ülkenin ortak para birimi avro için fırsatlar sunduğunu söyledi.

Çok taraflı işbirliğinin yerini ikili işbirlikleri ile ikili güç oyunlarının aldığını vurgulayan Lagarde, küresel finansal sistemin temel taşı olan ABD dolarının baskın rolü konusunda bile belirsizlik olduğunu dile getirdi.

Lagarde, bu kırılmaların Avrupa için risk oluşturabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ekonomimiz küresel ticaret sistemine derinlemesine entegre olmuş durumda, ihracatımız katma değerimizin beşte birine yakınını oluşturuyor ve 30 milyon istihdamı destekliyor. Uluslararası düzende dünya ticaretinin azalmasına veya ekonomik bloklara bölünmeye yol açacak herhangi bir değişiklik ekonomimiz için zararlı olacaktır. Ancak doğru politika tepkileriyle fırsatlar da olabilir. Değişen manzara avronun daha büyük bir uluslararası rol oynamasına kapı açabilir."

Avronun uluslararası rolünün güçlendirilmesinin Avro Bölgesi üzerinde olumlu bir etki oluşturacağını belirten Lagarde, bunun için Avrupa'nın daha derin ve daha likit bir sermaye piyasasına ihtiyacı olduğunu, yasal temellerini güçlendirmesi ve açık ticarete olan bağlılığını güvenlik kabiliyetleriyle desteklemesi gerektiğini savundu.

Lagarde, Avrupa'nın dış baskılara ancak siyasi olarak daha fazla birlik olarak ve tek bir sesle konuşabilirse direnebileceğini savunarak, "Büyük güçler arasında potansiyel olarak yeni bir güç mücadelesi dönemine girilirken ve ülkelerden taraf tutmaları istenirken, muhtemelen çıkarlarımıza uygun olmayan kararlar alma baskısı altında kalacağız." uyarısında bulundu.

ECB Başkanı Lagarde, AB'nin kilit kararlarının oybirliği yerine "nitelikli çoğunlukla" alınması çağrısını yineleyerek, "Bu bize birleşik bir Avrupa olarak kararlı bir şekilde hareket etme imkanı sağlayacaktır. O zaman değerlerimizi savunmak ve korumak ve bunun sonucunda da para birimimize olan küresel güveni savunmak ve korumak için çok daha güçlü bir konumda oluruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AB'ye üye 20 ülkenin tek para birimi olan avronun küresel rezervlerdeki payı, 2024'te yüzde 20 olurken, doların payı ise yüzde 58 oldu.