Lagarde'dan Enflasyon Açıklamaları

Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kararlı politika eylemlerinin enflasyon beklentilerini başarıyla sabit tuttuğunu ve enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısında yüzde 2'ye dönmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen "2024 Michel Camdessus Merkez Bankacılığı Dersi" etkinliğinde konuştu.

Son yıllarda yaşanan şokların ekonominin yapısını değiştirdiğine işaret eden Lagarde, para politikasının etkisinin nasıl değerlendirileceği konusunda zorluk oluşturduğunu anlattı.

Lagarde, son yıllarda politika aktarımına ilişkin belirsizliklere dikkati çekerek, bu belirsizliği yönetmek için yalnızca beklenen enflasyona değil aynı zamanda altta yatan enflasyon dinamiklerine ve iletim gücüne de odaklanan üç yönlü politika çerçevesini başlattıklarını dile getirdi.

ECB Başkanı Lagarde, kararlı politika eylemlerinin enflasyon beklentilerini başarıyla sabit tuttuğunu ve enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısında yüzde 2'ye dönmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Enflasyon şokunun büyüklüğü düşünüldüğünde bu gerilemenin dikkate değer olduğunu vurgulayan Lagarde ancak hala belirsizliklerin bulunduğunu ve ekonominin halihazırda dönüşümsel değişiklikler yaşadığını ve bunun etkilerinin analiz edilip anlanması gerektiğini vurguladı.

Lagarde, merkez bankalarının değişime ve çerçevelerindeki esnekliği gerektiği gibi kullanmaya hazır olması gerektiğini bildirdi.

Para politikasının temel hedeflerinin değişmeden kalması gerektiğini vurgulamanın önemini belirten Lagarde, bankaların para politikası stratejilerinin etkili olduğunu kanıtladığını kaydetti.

"Bugün para politikasının hedefleri değişmiyor"

Lagarde, "Eğer enflasyonun daha dalgalı olduğu ve para politikası aktarımının daha belirsiz hale geldiği bir döneme girersek fiyat oluşumu için bu derin çapayı korumak önemli olacaktır." ifadesini kullandı.

Küresel ayrışma ve dijitalleşmenin para politikası aktarımı üzerindeki etkilerini anlamaya başladıkça merkez bankalarının analitik çerçevelerini sürekli yeniden değerlendirmelerinin gerekeceğini belirten Lagarde, önceki dönemlerde olduğu gibi istikrarın katılık anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Lagarde, "Bugün para politikasının hedefleri değişmiyor çünkü fiyat istikrarına odaklanmanın, derin değişim zamanlarında çok önemli olduğu gösterildi ancak bu, para politikasını uygulama şeklimizin aynı kalacağı anlamına gelmez." dedi.