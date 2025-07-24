Lagarde: Enflasyon ve Büyüme Riskleri Belirsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Lagarde: Enflasyon ve Büyüme Riskleri Belirsiz

24.07.2025 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ECB Başkanı Lagarde, küresel ticaret belirsizliklerinin enflasyon ve ekonomik büyümeye olumsuz etkisi olduğunu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, enflasyon görünümünün değişken küresel ticaret politikası nedeniyle belirsiz, ekonomik büyümeye yönelik risklerin de aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit bırakma kararı alınmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Küresel ticari gerilimler ve buna bağlı belirsizliklerin ihracatı olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Lagarde, bunun yatırım ve tüketimi düşürebileceğini, finansal piyasalarda güveni zedeleyebileceğini finansman koşullarını da zorlaştırabileceğini anlattı.

Lagarde, Rusya- Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalar gibi jeopolitik gerilimlerin de önemli belirsizlik kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Buna karşılık, ticaret ve jeopolitik gerginliklerin hızla çözülmesi halinde, bu durumun ekonomiye olan güveni artırabileceğini ve faaliyetleri canlandırabileceğini belirten Lagarde, daha yüksek savunma ve altyapı harcamalarının da ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

Lagarde, iş dünyası güvenindeki iyileşmenin özel sektör yatırımlarını teşvik edeceğini anlattı.

Daha güçlü avronun enflasyonu beklenenden daha fazla düşürebileceğine işaret eden Lagarde, "Enflasyon görünümü değişken küresel ticaret politikası ortamı nedeniyle normalden daha belirsiz durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, yüksek tarifelerin Avro Bölgesi ihracatına olan talebi düşürebileceğini, kapasite fazlası olan ülkelerin de ihracatlarını Avro Bölgesi'ne yönlendirmeleriyle enflasyonun daha düşük seviyeye inebileceğini anlattı.

Buna karşılık küresel tedarik zincirlerinin parçalanmasının ithalat fiyatlarını artırabileceğine dikkati çeken Lagarde, bunun enflasyonu daha da yükseltebileceğini söyledi.

Lagarde, ECB olarak herhangi bir döviz kurunu hedeflemediklerini belirterek, döviz kurunu enflasyon için önemi nedeniyle yakından takip ettiklerini ifade etti.

AB-ABD müzakereleri dikkatle takip ediliyor

AB ve ABD arasında tarifler konusunda devam eden müzakerelere ilişkin Lagarde, "AB ve ABD arasındaki müzakerelerin nereye gittiğine dikkat ediyoruz. Bu ticari belirsizlik ne kadar çabuk çözülürse o kadar az belirsizlikle uğraşmak zorunda kalırız. Bu durum biz de dahil olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.

Lagarde, ECB'nin mevcut faiz seviyesi ile zorlu bir dönemde yola devam edebilecek bir konumda olduklarını anlattı.

Öte yandan, ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı.

Piyasa beklentileri de ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında ECB'nin de hedefi olan yüzde 2 seviyesinde ölçülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB'ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Bu aşamada, AB ve ABD yetkilileri tarifler konusunda bir anlaşma müzakere ediyor.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lagarde: Enflasyon ve Büyüme Riskleri Belirsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Galatasaray geriden gelip kazandı Galatasaray geriden gelip kazandı
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
Selçuk İnan’dan ’’Fenerbahçe’yi çalıştırır mısınız’’ sorusuna bomba cevap Selçuk İnan'dan ''Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?'' sorusuna bomba cevap
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Enis Destan’ın yeni durağı İngiltere İşte o takım Enis Destan'ın yeni durağı İngiltere! İşte o takım
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak
Beyoğlu’nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada Beyoğlu'nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada

18:31
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti
Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
07:31
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş
Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
07:16
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
02:39
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp’ın şüpheli ölümü
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp'ın şüpheli ölümü
02:19
41 yıllık firar bitti Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye’de yakalandı
41 yıllık firar bitti! Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 19:35:23. #7.11#
SON DAKİKA: Lagarde: Enflasyon ve Büyüme Riskleri Belirsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.