LANDI Global Cx20'yi Tanıttı

Ekonomi

LANDI Global, yeni dokunmatik ekranlı bilgisayarı Cx20'yi piyasaya sürdü.

LANDI Global, yeni dokunmatik ekranlı bilgisayarı Cx20'yi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; ileri teknoloji ve incelikli tasarım arayan işletmeler için geliştirilen ürün, zorlu ortamlar için ideal kullanım için geliştirildi. Ürün, Windows tabanlı Masaüstü POS'a yönelik artan küresel talebi karşılamak üzere tasarlandı. - İSTANBUL