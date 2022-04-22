LeasePlan Türkiye ile Daikin Türkiye sıfır emisyon için iş birliği yaptı - Son Dakika

LeasePlan Türkiye ile Daikin Türkiye sürdürülebilir bir gelecek ve sıfır emisyon için iş birliği yaptı.

LeasePlan Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, Daikin'in filosu, karbon salımının etkilerini en aza indirgeyecek hibrit araçlarla yenilendi.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan'in Türkiye ofisi, çevreyi korumaya yönelik politikaları yakından takip ederek, operasyonel kiralama sektöründe hayata geçirdiği öncü uygulamalara bir yenisini daha ekledi.

Geçen yılın ağustos ayında çıkan büyük orman yangınlarının ardından TEMA Vakfı'nın 'Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz' çalışmasına 10 bin adet fidan bağışlayan şirket, ağustos ayından itibaren 2021 sonuna kadar kiraladığı her araç için 10 adet fidan bağışında bulundu.

Böylelikle LeasePlan Türkiye'nin TEMA Vakfı'na bağışta bulunduğu fidan sayısı 40 bine yaklaştı.

LeasePlan Türkiye, bu adımının ardından şimdi de iklimlendirme sektörünün öncü isimlerinden Daikin Türkiye ile özel bir anlaşmaya imza attı.

İş birliği kapsamında; Daikin'in filosu, karbon salımının etkilerini en aza indirgeyecek hibrit araçlarla yenilendi. Anlaşma ile 28 ay boyunca Daikin Türkiye'nin filosundaki her aracın salım yaptığı karbon miktarını bertaraf edecek şekilde fidan dikilmesi hedefleniyor.

LeasePlan Türkiye, proje kapsamında Ege Orman Vakfı'na ayrıca 20 bin adet fidan bağışında bulundu. Böylece sürdürülebilir bir gelecek için adım atan LeasePlan Türkiye'nin bir yıla yaklaşmadan bağışta bulunduğu fidan sayısı 60 bine yaklaştı.

"Bu özel projeye diğer iş ortaklarımızla da devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, elektrikli araçlara olan ilgi ve sıfır emisyon farkındalığının her geçen gün arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"LeasePlan, BM nezdinde kurulan EV100 girişiminin kurucu üyelerinden birisi. Sıfır emisyona giden yolda öncülük eden küresel bir anlayışımız var. Özellikle büyük şirketlerin filolarını sıfır emisyona taşıyacak adımların bugünden atması gerektiğini düşünüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede filo sahipleri de topluma yol gösterici olacak. Biz de LeasePlan Türkiye olarak sürdürülebilir bir gelecek için attığımız bu adımın tüm kuruluşlar için emsal teşkil edeceğine inanıyoruz. Daikin Türkiye ile hayata geçirdiğimiz bu özel projeye diğer iş ortaklarımızla da devam etmeyi planlıyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor."

Tüm bunlarla birlikte LeasePlan Türkiye'nin elektrikli ve hibrit araç filosunu genişletmek için tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Oktay, "Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış bir ülke olarak önümüzdeki süreçte emisyonu azaltmak üzere tüm sektörün bazı adımlar atması gerekiyor." dedi.

Öte yandan, LeasePlan Türkiye'nin TEMA Vakfı'na yaptığı 30 bine yakın fidan bağışı ile Giresun'un Armutlu ilçesinde bir hatıra ormanı oluşturulacak.