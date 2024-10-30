Les Ottomans Hotel, Galatasaray\'dan Beşiktaş\'a geçti

Ekonomi

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın sahip olduğu Les Ottomans Hotel, İstanbul Boğazı'nın ikonik yapılarından biri olarak biliniyor.

75 MİLYON DOLARA DEVREDİLDİ

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu otel bankalara olan borcunu ödemekte zorlanıyordu. Otel tüm borçları ile birlikte Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili'nin yönetimindeki grup tarafından 75 milyon dolara devralındı.

Ünal Aysal'ın Unit Group bünyesindeki Les Ottomans Hotel'in tüm borçları, Serdar Bilgili yönetimindeki BLG Capital tarafından 75 milyon dolara devralındı.

Kuruçeşme'de, Boğaz'ın gözde noktalarından birinde bulunan 4 bin 527 metrekarelik Les Ottomans Hotel, 55 milyon dolarlık restorasyon sonrası 2006 yılında otel olarak hizmete açılmıştı.

9 YALIDAN BİRİ

Les Ottomans Hotel olarak faaliyet yürütülen yer esasında bir yalı. 18. Yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa tarafından yaptırılan yalı Muhsinzade Yalısı olarak da biliniyor. Anılan yalı, Kuruçeşme Beşiktaş sahilde bulunan 9 Boğaziçi yalısından biri konumunda.