Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti

Les Ottomans Hotel, Galatasaray\'dan Beşiktaş\'a geçti

Ünlü Les Ottamans Hotel, Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'dan Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili'ye geçti. Bankalara olan borcunu ödemekte zorlanan otel, tüm borçları ile birlikte Bilgili'nin yönetimindeki grubun eline 75 milyon dolara devredildi.

30.10.2024 09:32
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Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın sahip olduğu Les Ottomans Hotel, İstanbul Boğazı'nın ikonik yapılarından biri olarak biliniyor.

75 MİLYON DOLARA DEVREDİLDİ

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu otel bankalara olan borcunu ödemekte zorlanıyordu. Otel tüm borçları ile birlikte Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili'nin yönetimindeki grup tarafından 75 milyon dolara devralındı.

Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti

Ünal Aysal'ın Unit Group bünyesindeki Les Ottomans Hotel'in tüm borçları, Serdar Bilgili yönetimindeki BLG Capital tarafından 75 milyon dolara devralındı.

Kuruçeşme'de, Boğaz'ın gözde noktalarından birinde bulunan 4 bin 527 metrekarelik Les Ottomans Hotel, 55 milyon dolarlık restorasyon sonrası 2006 yılında otel olarak hizmete açılmıştı.

Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti

9 YALIDAN BİRİ

Les Ottomans Hotel olarak faaliyet yürütülen yer esasında bir yalı. 18. Yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa tarafından yaptırılan yalı Muhsinzade Yalısı olarak da biliniyor. Anılan yalı, Kuruçeşme Beşiktaş sahilde bulunan 9 Boğaziçi yalısından biri konumunda.

Serdar Bilgili, Galatasaray, Ünal Aysal, İş Dünyası, Beşiktaş, Ekonomi, Turizm, Saray, Emlak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • OE ferat:
    OEferadta her gün annnsne erkeklerin sovvvmesiyl mutluluk yaşıyor olmalı :))))))))) krakte rsiz 152 9 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    oe ferhatın anesini de bn aldım bna gçtü 107 13 Yanıtla
  • OE ferat:
    OEferadta her gün annnnle alakalı tayt tanga yazıları okumaktan utanç duymuyor musun? birçok erkeğe annniavvraddıını pzarlmtan rahatsız olmyo musun? 101 1 Yanıtla
  • OE ferat:
    şerfi nam usu olsa annnsnni bu kadar erkeğin sovvvmsine sebep olacak şeyler yapmaz :D istiyor demek ki 97 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayın tüm mal varlığı BEŞİKTAŞA geçecek otel arsa ne varsa Alıcaz elinizden 38 56 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    feros a nnnenin de taytini yirtmisiz yanlışlıkla hakkini helal etsin 85 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAS ZATEN BUTUN VARLIĞI ILE DUN BIZE DOMALDI FEROS OLAYIN GALATASARAY VE 8TAS LA ILGISI YOK IKI ESKI BASKANIN ALIŞVERİŞİ AMA KUSLAR DARI BULDUK DIYE HEMEN AMBARA DALMIŞ KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY FEROS SESIN CIKMAYA BASLADI YINE 43 9 Yanıtla
  • Ercan Şengel:
    Ferhat anneni çok seviyorum bebeğim küçük evladım feroşum 41 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    PENALTI JOKERI OLMAYINCA O.Ç FEROS İNLİYOR 32 4 Yanıtla
  • OE ferat:
    OEferat salıncaktan tahteravalliye geçip büyüğü yiyince acıdan tüm gün inlemeye devam ediyor :D:D:D:D:D 31 0 Yanıtla
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