Letonya, Usmanov ve Fridman'ı listeden çıkaran 36 ay uzatma önerisini reddetti

Letonya, Avrupa Birliği'nin (AB) iş insanları Alişer Usmanov ile Mihail Fridman'ı yaptırım listesinden çıkararak yaklaşık 3 bin kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirleri 36 ay uzatma önerisine karşı çıktı.

AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımların yenilenmesini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB Dönem Başkanı İrlanda tarafından hazırlanan öneride, Usmanov ve Fridman'ın yaptırım listesinden çıkarılması karşılığında, yaklaşık 3 bin kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımların 6 ay yerine 36 ay uzatılması öngörüldü.

Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Letonya'nın söz konusu teklifi desteklemediğini bildirdi.

Yaptırımların uzatılması için 27 AB üyesinin tamamının onayının gerektiğini anımsatan Kulbergs, mevcut yaptırımların süresi dolmadan anlaşma sağlanamaması halinde listedeki bütün kişi ve kuruluşlara yönelik tedbirlerin sona erme riski bulunduğuna dikkati çekti.

Kulbergs, yaptırımların 36 ay uzatılmasının doğru bir adım olacağını belirterek, "Ancak bunun bedeli iki kişinin yaptırım listesinden çıkarılması olmamalı. Letonya böyle bir öneriyi kabul edemez." ifadesini kullandı.

Brüksel ve Paris'le Letonya'nın çıkarlarına uygun bir çözüm bulmak için çalışacaklarını aktaran Kulbergs, konuyu ele almak üzere olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

AB ülkelerinin büyükelçileri müzakerelere devam ediyor.

Mevcut yaptırımların süresi, üye ülkeler oy birliğiyle yenileme kararı almazsa 22 Eylül gece yarısı sona erecek.

AB, Usmanov ve Fridman'ı 2022'de yaptırım listesine almıştı.

Slovakya ve Fransa, demir-çelik, madencilik, bakır, çimento, telekomünikasyon, teknoloji ve medya sektörlerinde yatırımları bulunan Özbek ve Rus milyarder Usmanov'un yaptırım listesinden çıkarılmasını talep ediyordu.

Lüksemburg ise dondurulan varlıklarının serbest bırakılması için hukuki süreç başlatan Rus ve İsrail vatandaşı milyarder Fridman'ın listeden çıkarılmasını istiyordu.

AB'nin bireysel yaptırımları kapsamında listede yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulurken bireylere seyahat yasağı uygulanıyor. Yaptırımlar normal şartlarda 6 aylık dönemler halinde uzatılıyor.