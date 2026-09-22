Letonya, Usmanov ve Fridman'ı listeden çıkaran 36 ay uzatma önerisini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Letonya, Usmanov ve Fridman'ı listeden çıkaran 36 ay uzatma önerisini reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Letonya, AB'nin Alişer Usmanov ile Mihail Fridman'ı yaptırım listesinden çıkararak yaklaşık 3 bin kişi ve kuruluşa yönelik tedbirleri 36 ay uzatma önerisini reddetti. Başbakan Kulbergs, uzatmayı doğru bulduğunu ancak iki ismin listeden çıkarılmasına karşı olduğunu söyledi.

Letonya, Avrupa Birliği'nin (AB) iş insanları Alişer Usmanov ile Mihail Fridman'ı yaptırım listesinden çıkararak yaklaşık 3 bin kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirleri 36 ay uzatma önerisine karşı çıktı.

AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımların yenilenmesini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB Dönem Başkanı İrlanda tarafından hazırlanan öneride, Usmanov ve Fridman'ın yaptırım listesinden çıkarılması karşılığında, yaklaşık 3 bin kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımların 6 ay yerine 36 ay uzatılması öngörüldü.

Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Letonya'nın söz konusu teklifi desteklemediğini bildirdi.

Yaptırımların uzatılması için 27 AB üyesinin tamamının onayının gerektiğini anımsatan Kulbergs, mevcut yaptırımların süresi dolmadan anlaşma sağlanamaması halinde listedeki bütün kişi ve kuruluşlara yönelik tedbirlerin sona erme riski bulunduğuna dikkati çekti.

Kulbergs, yaptırımların 36 ay uzatılmasının doğru bir adım olacağını belirterek, "Ancak bunun bedeli iki kişinin yaptırım listesinden çıkarılması olmamalı. Letonya böyle bir öneriyi kabul edemez." ifadesini kullandı.

Brüksel ve Paris'le Letonya'nın çıkarlarına uygun bir çözüm bulmak için çalışacaklarını aktaran Kulbergs, konuyu ele almak üzere olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

AB ülkelerinin büyükelçileri müzakerelere devam ediyor.

Mevcut yaptırımların süresi, üye ülkeler oy birliğiyle yenileme kararı almazsa 22 Eylül gece yarısı sona erecek.

AB, Usmanov ve Fridman'ı 2022'de yaptırım listesine almıştı.

Slovakya ve Fransa, demir-çelik, madencilik, bakır, çimento, telekomünikasyon, teknoloji ve medya sektörlerinde yatırımları bulunan Özbek ve Rus milyarder Usmanov'un yaptırım listesinden çıkarılmasını talep ediyordu.

Lüksemburg ise dondurulan varlıklarının serbest bırakılması için hukuki süreç başlatan Rus ve İsrail vatandaşı milyarder Fridman'ın listeden çıkarılmasını istiyordu.

AB'nin bireysel yaptırımları kapsamında listede yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulurken bireylere seyahat yasağı uygulanıyor. Yaptırımlar normal şartlarda 6 aylık dönemler halinde uzatılıyor.

Kaynak: AA
Alişer UsmanovDiplomasiPolitikaLetonyaEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:27
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:25:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Letonya, Usmanov ve Fridman'ı listeden çıkaran 36 ay uzatma önerisini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement