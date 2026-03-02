Leviathan Gaz Sahası Üretimi Durduruldu

İsrail'deki Leviathan gaz sahası ile Energean Power yüzer üretim depolama ünitesindeki (FPSO) üretim faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

NewMed Energy - Limited Partnership'ten yapılan açıklamada, Leviathan projesi operatörü Chevron Mediterranean Limited'in 28 Şubat'ta İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığından aldığı güvenlik tavsiyesi doğrultusunda Leviathan sahasında üretimin askıya alındığı belirtildi.

Öte yandan Energean'dan yapılan açıklamada, bölgedeki jeopolitik gerginlikler sonrasında, 28 Şubat'ta İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığından Energean Power FPSO'daki üretim ve faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına yönelik bir bildirim alındığı belirtildi.

Açıklamada, çalışan güvenliğinin en öncelikli olduğu, üretimin en kısa sürede güvenli şekilde yeniden başlamasını sağlamak amacıyla Bakanlık ve ilgili diğer paydaşlarla yakın bir diyalog sürdürüldüğü kaydedildi.