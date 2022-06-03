Lexus, Dünya Bisiklet Günü'nü bisiklet dostu NX ile kutluyor - Son Dakika
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Lexus, Dünya Bisiklet Günü'nü bisiklet dostu NX ile kutluyor

03.06.2022 18:38
Lexus, Dünya Bisiklet Günü'nü bisiklet dostu NX ile kutluyor

Premium otomobil üreticisi Lexus, NX modeliyle sunulan bisiklet kullanıcısı dostu teknolojisiyle Dünya Bisiklet Günü'nü kutluyor.

Premium otomobil üreticisi Lexus, NX modeliyle sunulan bisiklet kullanıcısı dostu teknolojisiyle Dünya Bisiklet Günü'nü kutluyor.

Şirket açıklamasına göre, Lexus NX modelinde yer alan Güvenli Çıkış Asistanı, araç kapılarının bisikletlinin geçtiği anda açılmasıyla yaşanan kazaların önüne geçiyor.

3 Haziran'da kutlanan Dünya Bisiklet Günü'nde de odak nokta kapıların açılmasıyla yaşanan kazalar oldu. Lexus, ciddi yaralanmalar ve hatta ölümlerle sonuçlanabilen bu kapı açma kazalarının önüne geçebilecek teknolojisiyle öne çıkıyor.

Lexus modellerinde ilk kez yeni NX SUV modeli ile sunulmaya başlanan Güvenli Çıkış Asistanı, yeni e-latch elektronik kapı ve kör nokta monitörünü kombine ediyor. Sistem arkadan gelen bisikletleri ve araçları algılıyor. Risk oluştuğu anda, sürücü ve yolcuları dış dikiz aynasındaki ve gösterge ekranındaki ışıkları ile uyarıyor. Ayrıca kapı kolu yerine bir düğmeyle açılan elektronik kapıların açılmasını engelliyor.

Lexus bu teknolojinin, kapıların açılmasıyla yaşanan kazaların yüzde 95 engelleneceğine inanıyor. İlk kez Lexus NX modelinde sunulan teknoloji, yeni Lexus modellerinde de sunulacak.

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Kaynak: AA

Tragger, Lexus, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lexus, Dünya Bisiklet Günü'nü bisiklet dostu NX ile kutluyor - Son Dakika

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