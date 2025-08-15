Lexus'tan Geleceğin Spor Otomobili - Son Dakika
Lexus'tan Geleceğin Spor Otomobili

15.08.2025 18:45
Lexus, Sport Concept modelini The Quail etkinliğinde tanıttı; aerodinamik ve dinamik tasarıma sahip.

Lexus, Sport Concept model aracını otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, geleceğin üst düzey spor otomobilini temsil eden yeni konseptini Kaliforniya, Carmel'de düzenlenen The Quail etkinliğinde sergiledi.

Markanın tasarım vizyonunun geleceğine yön verecek bu etkileyici konsept, modern ve ileriye dönük yaklaşımıyla Lexus'un özgün spor otomobil anlayışını yansıtıyor.

Lexus Sport Concept, geniş ve alçak gövdeli iki kapılı tasarımıyla dikkati çekiyor. Dinamik çizgiler ve duygusal tasarım unsurlarını harmanlayan model, markanın gelecek nesil spor otomobil vizyonunu somutlaştırıyor.

Aerodinamik profili, performans ve estetiğin uyum içinde buluştuğu bir tasarım ortaya koyuyor. Lexus'un konsepti, markanın karakteristik tasarımını güçlü oranlar ve akıcı hatlarla bu unsurları bir süper spor otomobilde yorumluyor.

Kaynak: AA

