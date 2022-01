LG, 2022 model TV'lerini tanıttı

LG Electronics (LG), 2022 model OLED TV'lerinin başı çektiği şimdiye kadarki en gelişmiş TV serisini tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, LG'nin yeni modelleri, güçlü görüntüleme teknolojileri, daha akıllı özellikler ve hizmetler sunan gelişmiş bir webOS işletim sistemi ile görüntüleme ve kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak.

8 yıldır CES İnovasyon Ödülü sahibi olan LG OLED TV, "premium TV" segmentini dünya çapında milyonlarca tüketicinin ilk tercihi olacak şekilde yeniden şekillendirdi. OLED TV'ler kendinden aydınlatmalı OLED pikselleri kullanıyor. Arkadan aydınlatma gerektirmeyen OLED, diğer tüm ekran teknolojilerinden daha ince ve daha hafif olmasının yanı sıra bükülebilir ve katlanabilir TV'ler gibi formların oluşturulmasına olanak tanıyor.

LG'nin gelişmiş OLED paneline sahip yeni G2 serisi modelleri kendine ait klasmanda yer alıyor. Hem G2 hem de belirli C2 serisinde bulunan OLED evo teknolojisi, netlik ve ayrıntı ile gerçekçi görüntüler ve yüksek parlaklık sunuyor. LG'nin yeni 5.nesil ?(Alpha)9 akıllı işlemcisinden güç alan şirketin Brightness Boooster teknolojisi, G2 serisi TV'lerin iyileştirilmiş ısı dağılımı ve daha gelişmiş bir algoritma aracılığıyla daha da fazla parlaklık sunmasını sağlıyor.

LG'nin 2022 G2 serisi, yeni 83 inç modelini ve halihazırda ürün grubunda bulunan 55, 65 ve 77 inç TV'leri tamamlayan 97 inç OLED modelini içeriyor. LG G2 serisi, duvarla birebir Galeri Tasarımı ile bir dizayn sunuyor. LG'nin C2 serisi, 48, 55, 65, 77, 83 inç'e ek olarak konsol ve PC oyunları için sunulan 42 inç OLED TV'si olmak üzere 2022 için toplam 6 ekran boyutuyla çeşitli ekran boyutu seçimi sunuyor.

LG'nin yeni TV modellerinin çoğunda yer alan 5. nesil ?9 akıllı işlemci, gelişme performansını artırmak için derin öğrenmeden yararlanıyor, ön plan ve arka plan ögelerini birbirinden daha belirgin hale getirerek ekran görüntülerine daha üç boyutlu bir kalite kazandırıyor. 5. nesil ?9 akıllı işlemci, izleyicilere daha gerçekçi ses sağlamak için LG'nin AI Sound Pro özelliğinin yeteneklerini de genişletiyor, TV'lerin yerleşik hoparlörlerinin sanal 7.1.2 surround ses üretmesini sağlıyor.

Geliştirilmiş UX

LG'nin Smart TV platformunun en son sürümü, kullanıcı deneyimini LG'nin yeni TV'lerinde hayata geçiriyor. Yeni webOS 22 sürümü kişisel profiller sunuyor. Kullanıcılar, her profilin altında favori yayın hizmetlerine hızlı erişim ayarlayabiliyor, izleme geçmişine dayalı özel içerik önerileri ve gerçek zamanlı uyarılar alabiliyor. Profillerde oturum açmak, TV tarayıcısından veya NFC Magic Tap ile bir akıllı telefondan gerçekleştirilebiliyor.

NFC Magic Tap, bir mobil cihaz ekranını bir LG TV'ye yansıtmak için de kullanılabiliyor. İzleyiciler, ayrıca ek bir set üstü kutu olmadan Wi-Fi aracılığıyla başka bir TV'de kablo veya uydu içeriğinin görüntülenmesini sağlayan Room To Room Share'i kullanarak evde bir TV'den diğerine içerik yansıtabiliyor. Ayrıca 2022 için yeni bir özellik olan Always Ready, kullanılmadığında bir LG TV'yi medya ekranına dönüştürüyor. Ayarlar menüsünden kolayca kurulan Always Ready özelliği, sanat eserlerini sergilemek, zamanı takip etmek veya müzik çalmak için ekranı dijital bir tuvale dönüştürmek için LG uzaktan kumandasının üzerindeki güç düğmesine basılarak etkinleştiriliyor.

ThinQ AI teknolojisi ise 2022 model LG TV'lerin akıllı ev merkezleri haline gelmesini sağlayacak. Türkçe destekli ThinQ AI, kullanıcılara kolay sesle kontrol ve diğer ThinQ destekli cihazlarla uyumluluk sağlamanın yanı sıra LG TV'lerin bağlı cihazlar için bir kontrol mekanizması olarak çalışmasına olanak tanıyan, daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde bağlanan "Matter" desteği de sunuyor.

LG OLED TV'ler, görüntü kalitesi çıtasını yükseltmeye devam ediyor. 2022 OLED serisinde bulunan paneller, küresel ürün test kuruluşu Intertek tarafından yüzde 100 renk doğruluğu ve yüzde 100 renk hacmi için onaylandı. LG OLED TV'ler, orijinal kaynak içerikteki renkleri eşleştirme ve görüntüler ne kadar parlak veya karanlık olursa olsun tüm renkleri doğru bir şekilde ifade edebiliyor. Tüm 2022 LG OLED'ler, hem TÜV Rheinland hem de Underwriters Laboratories tarafından titreşimsiz ve UL tarafından yansımasız olarak onaylandı. LG'nin OLED panelleri, düşük mavi ışık performansları nedeniyle TÜV Rheinland tarafından da tanınıyor ve ABD merkezli bir sağlık standartları kuruluşu olan Eyesafe'in düşük mavi ışık emisyonu gereksinimini karşılayan panel olma unvanını elinde bulunduruyor. LG TV'ler ayrıca, izleyicilerin Amazon Prime Video içeriklerini izlerken, Filmmaker Modu'na otomatik geçiş yaparak filmleri yaratıcılarının amaçladığı şekilde görmelerini de kolaylaştırıyor.

LG Fitness

LG OLED, yıllar boyunca oyun alanında aralarında NVIDIA G-SYNC Uyumlu'yu destekleyen OLED TV ve NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi grafik kartlarıyla 8K oyun sergileyen 8K OLED TV'nin de bulunduğu birçok ilk unvanı elde etti. 1 milisaniyelik tepki süresi, düşük giriş gecikmesi ve birden fazla HDMI 2.1 özelliğini destekleyen 4 adede kadar HDMI bağlantı noktası ile LG OLED konsol ve PC oyunseverler için öne çıkıyor. NVIDIA GeForce NOW ve Google Stadia bulut oyun platformları desteğiyle oyuncular, uyumlu bir kontrol cihazı bağlayabiliyor.

Yeni seride LG müşterileri, doğrudan TV'nin Oyun Yöneticisi menüsünden oyuna özgü özellikler ve ekran ön ayarları arasında seçim yapabiliyor ve bu özellikler arasında geçiş sağlayabiliyor. Oyun Yöneticisi menüsü, ışıklar kapalıyken daha iyi bir oyun deneyimi için ekran parlaklığını ayarlayan yeni Karanlık Oda Modu'na hızlı erişim sunuyor. G-SYNC, FreeSync Premium ve değişken yenileme hızı (VRR) ayarlarına Oyun Yöneticisi menüsünden erişilebiliyor. "First person shooter", "role playing" ve gerçek zamanlı strateji oyunları için ön ayarlara katılan yeni spor modu, daha fazla gerçekçilik için daha fazla ayrıntı sunuyor.

LG, 2022 için genişletilmiş QNED TV serisini de tanıtıyor. LG'nin kendi Quantum Dot NanoCell teknolojisine sahip yeni ürün yelpazesi, yüzde 100 renk hacmiyle renk üretimi sunuyor. Bir sahnenin en parlak ve en karanlık alanlarında doğru renkler sunabilen LG QNED Mini LED TV, LG'nin Hassas Karartma Teknolojisi sayesinde kontrast yeteneğine sahip bulunuyor. QNED90 Serisi'nden başlayarak tüm modeller yüzde 100 renk tutarlılığı sertifikasına da sahip. Böylece izleyiciler, farklı bakış açılarında bile her seferinde aynı, yüksek kaliteli görüntüyü görüyor.

LG 2022'de, evde daha kişisel ve etkileşimli deneyimleri kolaylaştıran yeni hizmetler ekleyerek TV'nin rolünü de yeniden tanımlıyor.

LIVENow ödüllü LIVENow uygulaması, kullanıcıların aktif olarak katılabilecekleri ve izleyebilecekleri çevrim içi canlı konserlere, gösterilere, spor etkinliklerine ve diğer "premium" canlı etkinliklere erişim sunuyor. LIVENow ile LG TV, arkadaşlarla, aileyle ve dünyanın her yerinden hayranlarla konserlerin keyfini çıkarma olanağı sunarak yeni sanal deneyimlere açılan bir kapı haline geliyor.

En sevdikleri K-Pop idolleri gibi dans etmek isteyenler için LG TV, 1M HomeDance uygulamasını sunuyor. K-Pop'un en popüler koreografi ekiplerinden biri olan 1MILLION Dance Studio ile iş birliği içinde oluşturulan uygulama, kullanıcıların hareketlerini mükemmelleştirmelerine yardımcı olmak için geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Kullanıcılar, 1MİLYON'un profesyonel koreograflarıyla birlikte dans ederken, Kamera Modu ile formlarını kontrol edebiliyor veya ara verebiliyor, arkalarına yaslanabiliyor ve en sevdikleri dans kliplerini izleyebiliyor.

LG, kullanıcıların evde daha sağlıklı bir yaşam tarzının keyfini çıkarmasına yardımcı olmak için ilk sağlık platformu LG Fitness'ı da tanıtıyor. Kullanıcılar, sistemin tavsiyelerine göre ideal egzersiz planını bulabiliyor veya hızlı tempolu HIIT, esneme veya rehberli meditasyon gibi çeşitli seçenekler arasından seçim yaparak kendi aktivitelerini ve ilerlemelerini takip ediyor, kendi egzersiz planlarını oluşturabiliyor.

LG'nin yeni 2022 TV'leri, "www.LG.com/CES2022" adresindeki sanal sergide görülebiliyor.