98 milyonluk mal varlığını açıklayamayan valiye rüşvet soruşturması - Son Dakika
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Politika

98 milyonluk mal varlığını açıklayamayan valiye rüşvet soruşturması

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Kendisi ve ailesi adına kayıtlı 98 milyonluk mal varlığını açıklayamayan eski Kırklareli Valisi Osman Bilgin hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi.

13.12.2024 11:16  Güncelleme: 11:46
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Kırklareli'nde 2023 yılının haziran ayında yaşanan sel felaketine yönelik hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan dönemin valisi Osman Bilgin ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. T24 yazarı Tolga Şardan, Osman Bilgin'in 98 milyon liralık mal varlığını açıklayamadığını vurgulayarak, Sisli Vadi dosyası çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın Bilgin hakkında soruşturma izni verildiğini öne sürdü.

KAÇAK TESİSLERİ GÖRMEZDEN Mİ GELDİ?

Soruşturma iznini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayladığını belirten Şardan, Bilgin'in kaçak tesisleri görmezden gelerek 6 vatandaşın sel felaketinde yaşamını yitirmesine göz yumduğunun raporda yer aldığını aktardı.

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMADI

Osman Bilgin'in mal varlığıyla ilgili hazırlanan raporda; Vali Bilgin'in eşinin 2018'de sattığı 2017 model Audi A6 marka lüks aracın satışından gelen 380 bin lirayı, kendisine ait olan ve 2022 tarihinde aldığı, üç ay sonra sattığı aracının alımını ve satışını mal bildirimine bildirmediği bilgisi yer aldı. Öte yandan mal bildiriminde bulunmamak için Bilgin'in bazı kuyumcu firmalarıyla da para alışverişinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.

PARA TRAFİĞİ RAPORDA

Bilirkişi raporunda; "Bilgin'in banka hesabına Aralık 2021'de Üzer Kuyumculuk adına altın bozdurma karşılığında yatırılan 311 bin 200 liranın, Karadeniz Kuyumculuk adına yine altın bozma karşılığında 12 Eylül 2023'de dört ayrı işlemde aktarılan 2 milyon 840 bin lira, yine aynı firma tarafından bu kez 13 Eylül 2023'te iki ayrı işlemle gönderilen toplam 385 bin liranın yanında S.A. tarafından banka hesabına yatırılan Ocak 2024'teki 6 milyon 700 bin lira ve Şubat 2024'teki 191 bin 250 liranın, H.G. tarafından banka hesabına gönderilen 1 Eylül 2022'de, 2 Eylül 2022'de ve 22 Eylül 2022'de üç ayrı işlemde 200 biner liradan toplam 600 bin liranın mal bildirimine işlenmediği ortaya konuldu" ifadelerine yer verildi.

98 milyonluk mal varlığını açıklayamayan valiye rüşvet soruşturması

İçişleri Bakanlığı, Osman Bilgin, Kırklareli, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 98 milyonluk mal varlığını açıklayamayan valiye rüşvet soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • GFB1907OKAN null:
    Onun adamı bunun adamı diye ayrıştırma yapmadan araştırsanız bunun gibi serveti olan ne bürokratlar, ne belediye başkanları neler neler çıkar. Halka ihtiyaçları olduğunda hepimiz aynı gemideyiz derler. Gariban zam isteyince sandala bile bindirmezler. 59 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yaparsa aç vampirler yapar 37 2 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya:
    Atanmış kayyumlardan olabilir.Kayyum olma isteğinin asıl sebeplerinden birisi... 22 6 Yanıtla
  • Mesut null:
    Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın 24 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    valla el koyun satın fakirlere dağıtın haydan gelmiş huya gitsin 20 1 Yanıtla
  • şener akın:
    kamuda çalışan herkesin mal varlığı araştırılırsa emin olun çoğunda vardır böyle bir malvarlığı bunlara öyle bir kanun çıkaracaksın ki yolsuzluk ve rüşvet yapana tüm mal varlığına el koyacaksın bak bakalım o zaman yapabilecekler mi 16 0 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Bizde açıklamasız birine 10 bin tl gönderince strese giriyoruz :)) 16 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    neler var boyle neler ulkemde her vali kaymakam bld baskani milltvekl gorev baslangici ve bitominde mal varligi bild zorunlu olmali 13 0 Yanıtla
  • Mehmet C:
    Herkesin mal varligi aciklansin,endüsük maasli calisan kisinin bile yazligi var, 12 1 Yanıtla
  • Omer Veli:
    normalllllll 8 2 Yanıtla
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