Çocuklarını vegan diyetiyle öldüren anne ve babaya ceza yağdı - Son Dakika
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Çocuklarını vegan diyetiyle öldüren anne ve babaya ceza yağdı

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İngiltere'de aşırı vegan diyet uygulayan bir çift, 3 yaşındaki oğullarının ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Çocuklarına sadece kuruyemiş ve soya sütü veren çiftin, çocuklarının yetersiz beslenme ve büyüme geriliği gibi sorunlar yaşamasına neden oldukları belirtildi.

13.12.2024 10:52  Güncelleme: 11:12
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İngiltere'de aşırı vegan diyet uyguladıkları 3 yaşındaki oğulları Abiyah'ın ölümüne sebep olan anne ve baba hapis cezasına çarptırıldı.

Independent'in haberine göre, çift 2020 yılında çocuklarına sadece kuruyemiş, kuru üzüm ve soya sütünden oluşan katı bir diyet uyguladı. Ağır beslenme yetersizliği, raşitizm, kansızlık ve büyüme geriliği gibi sorunlarla mücadele eden küçük Abiyah, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Çiftin, modern tıp yerine sarımsak ve çeşitli bitkisel karışımlarla çocuğu tedavi etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Daha da vahim olanı, anne ve baba çocuklarının cansız bedenini 8 gün boyunca yataklarında tuttu ve ardından bahçelerine 80 santimetre derinliğinde kazdıkları bir çukura gömdü.

Glastonbury bölgesinde bir karavanda yaşayan çift, iki yıl sonra, 2022 yılının Aralık ayında yakalandı. Coventry Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, 42 yaşındaki baba Tai Yasharahyalah 24,5 yıl, 43 yaşındaki anne Naiyahmi ise 19,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çift, çocuğun ölümüne sebebiyet vermek ve adaleti yanıltmaktan suçlu bulundu.

Mahkemede, ailenin toplumdan izole bir şekilde, kendi kurallarını belirledikleri bir "krallık" içinde yaşadıkları ve resmi sağlık hizmetlerini tamamen reddettikleri ortaya çıktı. Savcı Jonas Hankin, çiftin Abiyah'ın çektiği fiziksel acıyı göz ardı etmesini "şaşırtıcı bir kibir ve zalimlik" olarak nitelendirdi.

Savcılık, İngiltere'de bu düzeyde bir yetersiz beslenme vakasına neredeyse hiç rastlanmadığını, çiftin kendi inançları uğruna çocuklarını bu trajik sona sürüklediğini belirtti. Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemeler sonucunda Abiyah'ın kalıntılarına ulaştı ve olayla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Çocuklarını vegan diyetiyle öldüren anne ve babaya ceza yağdı

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Son Dakika Dünya Çocuklarını vegan diyetiyle öldüren anne ve babaya ceza yağdı - Son Dakika

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