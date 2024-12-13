Birleşik Krallık Merkez Bankası kripto varlıklar için harekete geçti - Son Dakika
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Birleşik Krallık Merkez Bankası kripto varlıklar için harekete geçti

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Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE), PRA aracılığıyla şirketlerden kripto varlık risklerini raporlamalarını talep ediyor. Basel çerçevesine göre yapılacak analizlerle, kripto piyasalarının finansal istikrara etkileri belirlenecek.

13.12.2024 10:58
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İngiltere'nin finansal düzenleyicisi olan PRA, yerel şirketlerden kripto varlıklarının potansiyel risklerini Mart ayına kadar açıklamalarını istiyor. Prudential Regulation Authority'nin bu adımı, kripto piyasalarındaki istikrarı sağlamak ve gelecekteki politikaları şekillendirmek amacını taşıyor. Basel çerçevesi çerçevesinde yapılacak değerlendirmelerle, finansal sistemdeki kripto varlık etkileri daha net bir şekilde izlenecek.

Birleşik Krallık Şirketlerin Kripto Varlıklarını İncelemeye Aldı

Birleşik Krallık'ın finans sektörü düzenleyicisi Prudential Regulation Authority (PRA), ülkedeki şirketlerin kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerini mercek altına alıyor. Düzenleyici kurum, finansal istikrarı korumak amacıyla şirketlerden 2025 Mart ayına kadar kripto para işlemlerine ilişkin detaylı rapor sunmalarını istedi.

PRA'nın kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, şirketlerin Basel düzenleyici çerçevesi kapsamındaki kripto varlık pozisyonlarını bildirmeleri gerektiği vurgulandı. Basel Bankacılık Denetim Komitesi'nin Aralık 2022'de yürürlüğe koyduğu bu çerçeve, bankaların kripto varlık yatırımlarında uyması gereken sermaye yeterliliği ve risk yönetimi standartlarını belirliyor.

Düzenleyici kurum ayrıca, şirketlerin 2029 yılının Eylül ayına kadar kripto varlıklarla ilgili gelecek planlarını ve özellikle izinsiz Blockchain kullanımlarını detaylandırmalarını talep ediyor. Bu kapsamlı araştırma, izinsiz Blockchain kullanımından doğabilecek risklerin yeterince kontrol altına alınamadığına dikkat çekiyor.

Küresel kripto para piyasasındaki hareketlilik de devam ediyor. Hong Kong merkezli oyun şirketi Boyaa Interactive International, elindeki 50 milyon dolarlık Ether'i Bitcoin'e dönüştürdüğünü açıkladı. Japonya'dan Metaplanet ise mevcut 1.142 Bitcoin'lik yatırımına ek olarak 62 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı planladığını duyurdu.

Birleşik Krallık Merkez Bankası kripto varlıklar için harekete geçti

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