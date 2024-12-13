İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası

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Tunceli'de İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman ve 3 kişiye, koruma altında olan yaban keçisini avladıkları gerekçesiyle toplam 650 bin lira ceza kesildi. İncelemeler devam ediyor.

13.12.2024 11:09
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Tunceli'de aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye koruma altında bulunan yaban keçisi avladıkları gerekçesiyle 650 bin lira para cezası kesildi.

Şahısların başka bir keçi daha vurdukları ihbarı nedeniyle bölgede inceleme başlatıldı. Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Elazığ istikametinden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri harekete geçti. Doğa koruma ekipleri karadan, jandarma ekipleri ise Keban Barajında botla bölgeye hareket ederken, jandarmayı gören şahıslar, Elazığ istikametine doğru kaçtı.

İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası

Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durduruldu. İYİ Partili Ünal Kahraman'ın, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine jandarma cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira para cezası kesildi.Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yaban hayatına yönelik koruma ve kontrol tedbirleri artırılırken iki gün önce de koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan şahıslar dron ile tespit edilmiş şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti.

İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman\'a yasak av cezası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Gencer Guney:
    utanmazlik vekil olmuşsun onları koruyacak yasa çalışmasi yerine kaçak avcılıkta yuh artık Allah ıslah etsin 14 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    MV olması "ADAM" olduğu anlamına gelmez . 11 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    vay Ünal vay sana olan sevgim bitti çok büyük yanlış yaptın 7 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yasaları bilmeyen milletvekili olmamalı kesin cezasını gitsin 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Millet Vekili Bôyle Yaparsa 6 0 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Bu ülke komple değişmesi lazım insanlığın çivisi çıkmış artık ne hak ne hukuk ne haber hiçbir şey kalmamış dolandırıcılık soygunculuk adaletsizlik her şeyi almış başını götürüyor 5 0 Yanıtla
  • vasfi demir:
    vatan millet Sakarya diyen eşek hamsilerin TD değilmi 4 0 Yanıtla
  • k K:
    Milleti temsil eden millete örnek olması gereken bu kişinin bu işlediği suçtan dolayı normal bir insana verilecek. Cezanın 11'misli bir ceza verilmeli örnek olması için. 1 0 Yanıtla
  • k K:
    İstediği suçtan dolayı milletvekililigi de iptal edilmeli Kanunlara aykırı hareket ettiği için. 1 0 Yanıtla
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