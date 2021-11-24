LG, CES Inovasyon Ödülleri'nden 24 ödül aldı

LG Electronics (LG) ocak ayındaki en büyük endüstri fuarı (Tüketici Elektroniği Fuarı - CES 2022) giden ürünleriyle CES İnovasyon Ödülleri'nde 24 ödülün sahibi oldu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA), her yıl organizasyonun ticari fuarında tanıtılan ürünler arasından en yenilikçi ürünleri seçiyor.

Bu yıl da CES 2022 öncesi, LG'nin gelecek yılki portföyünde yer alan en gelişmiş ve benzersiz ürünlerine "Yenilik Ödülü" verildi.

Bu çerçevede LG OLED TV art arda 10. yıl, LG'nin endüstri lideri ev eğlence ürününün arkasındaki ileri teknolojinin bir kanıtı olan CES İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

LG ayrıca LG InstaView® French-Door Buzdolabı Objet Koleksiyonu, iç mekan bahçeciliğinde yeni bir konsept olan LG tiiun ve zararlı gazları, kokuları, tozu ve alerjene neden olan diğer parçacıkları yakalamak için bir HEPA filtresinin yanı sıra Fotokatalitik Koku Giderme Filtresine sahip Çoklu Filtreleme Sistemli LG PuriCare Evcil Hayvan Hava Temizleme Cihazı ile ödüle layık görüldü.

LG'nin B2B IT bölümü de, uzaktan çalışmanın norm haline geldiği bir zamanda benzersiz video konferans çözümü LG One: Quick ile jüri üyelerinin dikkatini çekti.

LG'nin CES 2022 İnovasyon Ödülü alan ürünlerinin tam listesi, CES 2022 öncesinde LG tarafından 4 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek basın toplantısıyla duyurulacak.