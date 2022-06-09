LG'den klimaların tam verimle kullanılabilmesi için kontrol yöntemleri - Son Dakika
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LG'den klimaların tam verimle kullanılabilmesi için kontrol yöntemleri

09.06.2022 18:29
LG'den klimaların tam verimle kullanılabilmesi için kontrol yöntemleri

LG Electronics (LG), klimaları yaz aylarında tam verimle kullanabilmek için kullanıcıların kendi kendilerine yapabilecekleri kontrol yöntemlerini açıkladı.

LG Electronics (LG), klimaları yaz aylarında tam verimle kullanabilmek için kullanıcıların kendi kendilerine yapabilecekleri kontrol yöntemlerini açıkladı.

LG açıklamasına göre, fiziki kontrollerin yanı sıra LG klimalarda bulunan akıllı tanılama özelliği, tüketicilere kendi klimalarının ilk kontrolünü kendilerinin yapmalarına, sorunları teşhis etmelerine yardımcı oluyor.

Servise ihtiyaç duymadan klimaların kontrolünü yapmak için şu adımları tamamlamak gerekiyor:

"Kullanıcıların klima dış ünitesinde elektrik güç bağlantısının olup olmadığından emin olması ve sigorta şalterini kontrol etmesi gerekiyor. Uzaktan kumanda ve pilleri kontrol edilmeli, pillerde korozyon olup olmadığına bakılmalı ve önceki yıldan kalan piller değiştirilmeli. Filtre temizlenmeli. Unutulmamalı ki filtre düzenli olarak temizlenmediğinde filtrede toz birikir, klimanın üflemesi zayıflar, bu da soğutma kapasitesini azaltır. Dış ünitenin etrafında hava almasını engelleyen eşya varsa kaldırılmalı. Bu eşya klimanın fazla çalışmasına, fazla elektrik harcamasına ve arızalanmasına sebep olur. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra kullanıcıların klimalarını 18 derecede çalıştırmaları ve bu esnada iç ve dış mekan fanlarının çalışma durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. 20 dakikalık soğutma işleminden sonra dış ünite boru bağlantılarında nem oluşmuş olmalı ve elle dokunulduğunda soğuk olmalı. Klimanın hortumunun suyu akıtabilmesi için aşağı bakacak şekilde konumlanmış olması gerekiyor."

Klimalarını kendi kendilerine kontrol eden kullanıcılar, ThinQ özellikli klimalarının akıllı tanılama özelliğinden de yararlanabiliyor. LG, ThinQ özellikli klimalarda bulunan akıllı tanılama özelliği ile kullanıcılar, klimaların kapsamlı bir bakıma ihtiyacı olup olmadığını ya da değişmesi gereken bir parçası olup olmadığını kendi kendilerine kontrol edebiliyor.

LG' den "Kendin Kontrol Et" kampanyası

LG tarafından sunulan "Kendin Kontrol Et" kampanyası, basit bir kontrolle yaz sıcağının doruklara ulaştığı zamanlarda yaşanabilecek sorunları azaltıyor.

LG ThinQ uygulamasında bulunan akıllı tanılama özelliği ile klimanın sıcaklık sensörü, fan motoru, kompresör gibi parçalarını kontrol edip filtrelerini gözden geçiren kullanıcılar, bu basit kontrolden sonra yetkili servis desteğine ihtiyaç duyup duymadıklarını öğrenebiliyor.

9-20 Haziran'da klimalarının ilk kontrolünü kendileri gerçekleştirdikten sonra yaşadıkları sorunlar için teknik desteğe ihtiyaç duyan tüketiciler, ücretsiz servis hizmeti kampanyasından yararlanabilecek.

LG, sosyal sorumluluk kapsamında engellilere yönelik tesisler, çocuk koruma tesisleri ve sosyal yardım tesisleri için ücretsiz servis bakım hizmeti veriyor.

LG, tüketicilerin daha keyifli bir yaz geçirmeleri için 17 Haziran-4 Temmuz'da UV Sirius ve UV Artcool moellerinde 400 TL değerinde Boyner hediye çeki armağan ediyor. Hem mükemmel serinlik hem de steril bir hava sağlayan LG UV Sirius ve LG UV Artcool, çok aşamalı filtre sistemi sayesinde hava kalitesini artırıyor.

UVNano teknolojisi ile hem klimaya giren havayı hem de klimanın fanını yüzde 99,9 oranında sterilize ederek hijyenik hava sunan klimalar, havadaki virüs, bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ediyor. ThinQ uygulaması ile uzaktan da kontrol edilebilen klimaların 10 yıl garantili Dual Inverter Komprasörü de enerji tüketiminin yüzde 70 azalmasını sağlıyor.

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Kaynak: AA

Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

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