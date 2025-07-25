LG İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

LG İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

25.07.2025 13:58
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LG, ikinci çeyrekte 20,74 trilyon KRW gelir ve 639,4 milyar KRW işletme karı bildirdi.

LG Electronics, yılın ikinci çeyreğinde 20,74 trilyon Güney Kore wonu (KRW) konsolide gelir ve 639,4 milyar KRW işletme karı açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğine ait finansal sonuçları açıklayan LG, LG Ev Aletleri Çözümleri (HS), LG Vehicle Solution (VS) ve LG Eco Solution (ES) şirketlerinden rekor düzeyde gelir ve işletme karı elde etti.

Nitelikli büyümeyi desteklemek amacıyla portföy dönüşümünü sürdüren şirket, bu kapsamda, B2B iş kolları ve donanım dışı alanlara yönelim güç kazandı.

Gelir ve işletme karı, öncelikle küresel pazardaki zayıflığın devam etmesi, ABD ticaret politikasındaki değişikliklerin yol açtığı gümrük vergisi yükünün artması ve rekabetin yoğunlaşması nedeniyle geçen yıla göre düşüş gösterdi.

Lojistik giderleri de dahil olmak üzere artan maliyetler de geçen yılın aynı dönemine kıyasla genel karlılığı olumsuz etkiledi.

Bu zorluklara rağmen, LG Ev Aletleri Çözümleri (HS), LG Vehicle Solution (VS) ve LG Eco Solution (ES) şirketleri, güçlü bir performans sergiledi ve her biri hem gelir hem de işletme karında bir önceki yıla göre artış kaydetti.

Media Entertainment Solution (MS) şirketi ise televizyon satışlarının düşmesi ve pazarlama harcamalarının artması nedeniyle faaliyet zararı bildirmesine rağmen, webOS platformu tabanlı reklam ve içerik iş kolu istikrarlı karlar elde etmeye devam ederek, şirketin genel performansına giderek daha fazla katkı sağladı.

Üç şirket rekor kırdı

LG, yılın ikinci çeyreğinde 20,74 trilyon KRW konsolide gelir ve 639,4 milyar KRW işletme karı bildirdi. Bu rakamlar geçen yıla göre gerileme gösterdi.

Ancak, LG Ev Aletleri Çözümleri (HS) Şirketi, LG Vehicle Solution (VS) ve LG Eco Solution (ES) şirketi, tarihindeki en yüksek ikinci çeyrek performanslarına ulaştı. VS şirketi, 2,85 trilyon KRW gelir ve 126,2 milyar KRW işletme karıyla rekor kırdı.

Ev Aletleri Çözümleri Şirketi, 6,59 trilyon KRW gelir ve 439,9 milyar KRW işletme karı ile çeyrek rekoru kırdı.

Şirket, abonelik ve doğrudan tüketiciye yönelik işlerini büyütmeyi hedefliyor. Lojistik maliyet baskısının yıl sonuna doğru azalması bekleniyor.

LG Eco Solution Şirketi ise Güney Kore'deki konut tipi klimalara olan güçlü talep ve ticari HVAC segmentindeki büyümeyle, 2,64 trilyon KRW gelir ve 250,5 milyar KRW??????? işletme karı elde etti. Şirket, veri merkezi uygulamalarına yönelik sıvı soğutma çözümleri gibi alanlarda büyümeyi amaçlıyor.

LG Vehicle Solution Şirketi, ikinci çeyrekte 2,85 trilyon KRW rekor gelir ve 126,2 milyar KRW işletme karı elde etti. Bu, şirketin tarihindeki en yüksek rakam oldu. Performans, özellikle Avrupa'da güçlü sipariş birikimi ve artan OEM araç satışları tarafından desteklendi.

Kaynak: AA

Lg Electronics, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi LG İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

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