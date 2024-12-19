LG Soğuk İklim Isı Pompası Ödül Aldı

Ekonomi

LG Electronics (LG), "LG Konut Tipi Soğuk İklim Isı Pompası" ile 2025 AHR İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği (ASHRAE) üyesi jüri üyelerinden oluşan bağımsız bir grup tarafından tasarım, yaratıcılık, uygulama, değer ve pazar etkisi potansiyeli ölçütlerine göre yapılan değerlendirmenin ardından, organizasyonda ödüller sahibini buldu.

LG'nin Konut Tipi Soğuk İklim Isı Pompası, "sürdürülebilir çözümler" kategorisinde 2025 AHR İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. ABD'nin Orlondo kentinde şubatta düzenlenecek "AHR Expo 2025"te sergilenecek ürün, enerji tüketimini azaltma fırsatları sunarak iklim değişikliğinin önlenmesine katkıda bulunurken, konut sakinlerinin konforunu da artırıyor.

Soğuk bölgeler için özel olarak tasarlanan LG'nin ısı pompası, eksi 35 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışıyor. Ürün, eksi 25 santigrat derecede tam ısıtma kapasitesini koruyor ve eksi 35 santigrat derecede yüzde 70 kapasiteyle çalışıyor. Yenilikçi ısı pompası, dış ısı eşanjöründe don birikmesini önleyen ve böylece ısıtma performansını artıran soğutucu akışkan döngüsüne sahip ürün, yüksek kapasiteli, verimli ikiz döner "inverter" kompresör ile donatıldı.

LG, ABD'nin iklim iyileştirme çabalarının önemli bir bileşeni olarak ısı pompası gelişimine öncelik veriyor. ABD'de birçok eyalet, 2030'un sonuna kadar ısı pompalarının, tüm yeni ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) ve sıcak su ısıtma sistemlerinin en az yüzde 65'ini oluşturması için bir hedef belirledi ve karbonsuzlaştırma alanında iyileştirmeyi taahhüt etti.

LG ise hedeflerine olan bağlılığını, Alaska'da "Gelişmiş Soğuk İklim Isı Pompası Laboratuvarı" oluşturmak için Alaska Üniversitesi ile işbirliği içinde kurulan "Gelişmiş Isı Pompası Araştırmaları Konsorsiyumu"na liderlik etmesiyle gösterdi. Şirket, aşırı soğuğa maruz kalan bölgeler için yüksek performanslı ısı pompalarının geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla Kuzey Amerika, Avrupa (Oslo, Norveç) ve Asya'yı (Harbin, Çin) birbirine bağlayan küresel bir AR-GE üçgeni de kurdu.

"Enerji verimliliğini artırmaya yardımcı bir çözüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi İklimlendirme Çözümleri İş Birimi Başkanı James Lee, Konut Tipi Soğuk İklim Isı Pompası'nın, aşırı soğuk hava koşullarına dayanabilen ve evlerde enerji verimliliğini artırmaya yardımcı bir çözüm olduğunu belirtti.

Odak noktalarının küresel olarak çevresel ayak izlerini azaltmak ve tüketici ihtiyaçlarına uygun, çevreye karşı daha sorumlu çözümler üretmeye devam etmek olduğunu vurgulayan Lee, şunları kaydetti:

"Aşırı soğuk koşullar altında ürün geliştirme ve doğrulama ihtiyacının farkındayız ve ödüllü LG Konut Tipi Soğuk İklim Isı Pompası, bu önemli alanda devam eden çabalarımızın bir kanıtı. Isı pompası, fosil yakıtla çalışan ısıtma sistemlerine bağımlılığı en aza indirerek ve her türlü ek yedek ısıtmayı azaltarak, çevresel etkileri azaltıyor ve daha büyük karbonsuzlaştırma ve elektrifikasyon hareketlerini destekliyor."