LG, yeni "soundbarı" S95QR'yi CES 2022'de tanıtacak

LG Electronics (LG), CES 2022'de farklı modellere sahip yeni bir ses ürünleri serisini tanıtacak ve seriye 810W çıkış ve 9.1.5 kanal surround ses özelliğine sahip LG Soundbar (model S95QR) öncülük edecek.

Şirket açıklamasına göre, yukarıya doğru ses veren merkezi hoparlörü ve 5 çıkışlı kanalla S95QR, ses netliğini artırıyor ve ses perdesini genişletiyor. LG Soundbar'ın orta çıkışlı hoparlörü daha net diyaloglar sunuyor ve Dolby Atmos ile DTS: X içeriğini daha da sürükleyici hale getiriyor. Ayrıca IMAX Enhanced ile kullanıcılar, uyumlu içeriği izlerken üç boyutlu ses elde edebiliyor.

LG S95QR, yeni hoparlör sürücülerinin, hoparlör odalarının ve subwooferın performansındaki artış başta olmak üzere birçok iyileştirmeye sahip bulunuyor. Ürün, daha büyük wooferlar, bir sinemanın sürükleyici ses sistemini taklit eden derin, rezonanslı bas ile ses kalitesi sunuyor. LG, 2022 serisinde birinci sınıf soundbarın kablosuz arka hoparlörlerini 4 kanaldan 6'ya yükseltiyor ve üründe 2 sürücüye eşlik edecek 4 ön/yan sürücüsü bulunuyor. LG Soundbar'ın arka hoparlörleri, sesi 135 derecelik geniş bir alana eşit olarak dağıtmak üzere tasarlandı. Bu da tüketicilere, özellikle daha küçük odalar için daha fazla hoparlör yerleşimini ve açı esnekliğini sağlıyor.

Soundbar, soundbar ile eşlik eden subwoofer ve arka hoparlörler arasında daha fazla mesafeye izin veren daha hassas bir alıcıya sahip bulunuyor. Böylelikle LG S95QR, daha stabil bir kablosuz bağlantıyla ses çıkışındaki düşmeleri veya gecikmeleri ortadan kaldırmasının yanı sıra, dikkat dağıtmayan görüntüye de kavuşuyor. Soundbar, Müzik Moduna Meridian Audio'nun Horizon teknolojisinin dahil edilmesi sayesinde, daha gerçekçi akustik surround ses için iki kanallı sesi 7.1 kanallara karıştırabiliyor.

Otomatik düşük gecikme modu

LG Soundbar'ın değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük gecikme modu (ALLM) özellikleri bulunuyor ve yüksek kaliteli müzik akışı hizmetleri desteği sunuyor

Ayrıca LG S95QR, Google Assistant, Amazon Alexa ve diğer AI yardımcılarıyla çalışıyor. Akıllı cihazlar aracılığıyla, kullanıcılar sadece seslerini kullanarak müzik akışını kontrol edebiliyor, ses seviyesini ayarlayabiliyor ve ses modlarını değiştirebiliyor. LG WOWCAST Wi-Fi ses donanım kilidi ile dinleyiciler, TV'ye hoş görünmeyen bir kablo takma zorunluluğu olmadan kayıpsız çok kanallı ses elde edebiliyor.

Uyumlu bir LG TV'ye bağlandığında, LG Soundbar, tüm içeriğin daha net ve daha gerçekçi olmasını sağlamak için TV'nin gelişmiş AI Ses özelliğinden yararlanıyor. Çapraz uyumluluk, LG TV sahiplerinin hem TV'yi hem de soundbarı kontrol etmeleri için tek bir uzaktan kumanda kullanmalarına olanak tanıyor. Gelişmiş AI Oda Kalibrasyonu ile S95QR, maksimum doğruluk için kalibre edilmiş daha doğru düşük frekanslı ses sağlamak amacıyla odanın boyutlarını analiz ederek ses çıkışını bu bir alana göre ayarlayabiliyor.

LG Soundbar serisi, yaşam döngüsü boyunca daha düşük karbon ayak izi ile çevre göz önünde bulundurularak tasarlandı. Yeni Soundbar modellerinde, yüzde 100 kağıt ambalaj içinde sevkiyata ve dış kasası için geri dönüştürülmüş plastik reçine kullanmaya ek olarak, nakliye ve nakliye sırasında karbon emisyonlarını azaltmak için daha hafif olan yeni bir kompozit fiber malzeme kullanıyor. Ayrıca, LG Soundbar ürünleri, nispeten düşük güç tüketimleri sayesinde kullanım sırasında da enerji tasarrufu sağlıyor.

4 Ocak'tan itibaren, LG'nin sanal CES standını "www.lg.com/ces2022" ziyaret edenler, en son ses yeniliklerini deneyimleyebilecek. İnteraktif dijital sergide LG'nin 2022 Soundbar serisi, XBOOM 360, UltraGear Oyun Hoparlörü ve CES 2022 İnovasyon Ödüllü FP9, UVnano kılıf, Plug & Wireless, 3D Sound Stage ve TONE Free kablosuz kulaklıklar yer alacak.