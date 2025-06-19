Libya Heyetinin Yenişehir Ziyareti Ticaret Anlaşması Getiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Libya Heyetinin Yenişehir Ziyareti Ticaret Anlaşması Getiriyor

Libya Heyetinin Yenişehir Ziyareti Ticaret Anlaşması Getiriyor
19.06.2025 11:40  Güncelleme: 11:42
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Libya'nın fuarcılık stratejilerinden sorumlu üst düzey yetkililer Bursa'nın Yenişehir ilçesini ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde, Yenişehir'de ticaret anlaşması imzalamak için önemli adımlar atıldığı bildirildi. Libya Fuarlar İdaresi Başkanı, bölgedeki ürünlerin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Libya'dan Bursa'nın Yenişehir ilçesine gelen üst düzey yetkililer Belediye Başkanı Ercan Özel'in misafiri oldular. Yenişehir'de birçok yeri inceleyen heyet ile önümüzdeki günlerde ticaret anlaşması yapılacak.

Libya'nın fuarcılık stratejilerinden sorumlu en üst düzey isim olan Esam Abujella Aloul Yenişehir ziyaretinde konuştu. Libya Fuarlar İdaresi Başkanı Esam Abujella Aloul 'Yenişehir bizim için mükemmel bir yer. Buradaki ürünlere çok ihtiyacımız var' dedi.

Yapılan toplantıya ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, yabancı işadamları ve yetkililer de katıldı. Yenişehir tarihi belediyesinde Başkan Özel'in misafiri olan heyet Uluslararası Yenişehir Havaalanı, tarla ziyaretleri, tarihi Sinanpaşa külliyesinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, " Bugün Bursa'mız ve Yenişehir için çok önemli bir gün geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Ercan Özel ile Libya'da Bakanlar iş dünyası ile bir araya gelmiştik. Bugün de onlar bizi ziyarete geldiler. Yenişehir'e hayran kaldılar. Libya hükümeti hemen sözleşme imzalamak istiyor. Gelen heyet ilçedeki potansiyeli görünce bayıldılar. Bu anlaşma çiftçimize can suyu olacak. Yenişehir ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Tarihi yeni bir dönemi inşallah kısa süre sonra başlayacak" dedi.

Libya Fuarlar İdaresi Başkanı Esam Abujella Aloul," Bizim Yenişehir'e çok ihtiyacımız var. Mükemmel bir yer. İstediğimiz her şey burada. Havaalanı, meyve sebze hızlı ulaşım ve en önemlisi ürünler tarladan sofraya taze bir şekilde ulaşacak. Sözleşme aşamasına geldik. Yenişehir çiftçisi ve Libya kazanacak. Yakın zamanda iş dünyası ile tekrar ilçeye geleceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Ercan Özel de yaşadığı sevinci dile getirerek, "Bugün ilçemiz için önemli bir gün. Gelen heyet ilçemize hayran kaldı. Bu bizleri mutlu etti. ANASİAD Başkanımız Hakan Birkan ve yönetim kurulan teşekkür ediyorum. Gelen heyet Yenişehir tarımı açısından çok önemli olan bu toplantı sonunda sözleşme aşamasında olduklarını bir an önce çalışmak istediklerini bizlere ilettiler. Yapılacak olan ihracatın ilçemize üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Yenişehir, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Libya, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Libya Heyetinin Yenişehir Ziyareti Ticaret Anlaşması Getiriyor - Son Dakika

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