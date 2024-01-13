 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Libya, petrol ve doğal gaz sektörlerine odaklanarak ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Libya, petrol ve doğal gaz sektörlerine odaklanarak ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin, petrol ve doğal gaz sektörlerine odaklanan kapsamlı reformlarla ekonomiyi canlandıracak çalışmalar yaptığını belirtti. Dibeybe, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin ülke ekonomisini canlandırmayı amaçlayan çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Libya, petrol ve doğal gaz sektörlerine odaklanarak ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor
13.01.2024 - 23:28,
Abone Ol

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin, petrol ve doğal gaz sektörlerine odaklanan kapsamlı reformlarla ekonomiyi canlandıracak çalışmalar yaptığını belirtti.

Dibeybe, Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital&Power tarafından düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşmasında, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin ülke ekonomisini canlandırmayı amaçlayan çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Hükümetin, petrol ve doğal gaz sektörlerine odaklanan kapsamlı ekonomik reform konusundaki kararlılığını vurgulayan Dibeybe, "Çok sayıda küresel zorluğun hüküm sürdüğü bu ekonomik koşullar altında, Ulusal Birlik Hükümeti, genel olarak ulusal ekonomiyi canlandıracak ve kalkınma, petrol, doğal gaz ve özellikle elektrik enerjisi alanlarındaki sıkıntıları giderecek çalışmalar yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dibeybe, sorunsuz bir enerji altyapısının ekonomik kalkınmadaki kritik rolüne dikkati çekerek, "Libyalı vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için elektrik şebekesini istikrara kavuşturacak adımlar attık." diye konuştu.

Libya, geçen yıl petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sektörlerinde ortaya koyduğu anlaşmalar ve projelerle enerji alanında köklü bir dönüşümü hedefliyor.

Yabancı yatırımcıların enerji alanındaki potansiyelini ortaya çıkararak ülke ekonomisini güçlendirmede kilit rol oynayacağına inanan Libya, Türkiye'nin de bu yatırımcılar arasında yer almasını istiyor.

Libya'nın enerji sektöründeki potansiyelini mercek altına alan Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Abdulhamid Dibeybe, Dibeybe, Libya, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Libya, petrol ve doğal gaz sektörlerine odaklanarak ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor - Son Dakika


00:37
Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48
BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37
İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı

Son Dakika
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48 BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37 İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 00:52:21. #1.13#
SON DAKİKA: Libya, petrol ve doğal gaz sektörlerine odaklanarak ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement