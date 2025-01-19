Libya Petrol ve Gaz İçin Yatırımcı Arıyor

Ekonomi

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanlığı Kıdemli Danışmanı Beşir Garea, ülkenin devasa petrol ve doğal gaz kaynaklarının açığa çıkarılması için yatırımcı ve yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Garea, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2025 kapsamında "Libya'yı Keşfetmek: Arama ve Yatırım için Yeni Dönem" başlıklı panelde konuştu.

Libya'nın petrol potansiyeline dikkati çeken Garea, "Keşfedilmiş ancak işlenmemiş 48 milyar varil petrole sahibiz ve özellikle açık denizlerde toplam potansiyelin 90 milyar varil olduğu tahmin ediliyor." dedi.

Garea, ülkenin doğal gaz rezervlerine ilişkin, "Libya'da henüz geliştirilmemiş 122 trilyon fit küp doğal gaz bulunuyor. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için daha fazla yatırımcıya ve özellikle terk edilmiş sahaların yeniden canlandırılmasına yönelik yeni teknolojilere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.