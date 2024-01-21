 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Libya, Türkiye'nin tecrübesiyle yenilenebilir enerji sektörünü canlandırmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Libya, Türkiye'nin tecrübesiyle yenilenebilir enerji sektörünü canlandırmayı hedefliyor

Libya, ekonomisinin temel taşı olan enerji sektörünü canlandırmak ve küresel pazardaki yerini almak için çabalarını artırırken, Türkiye'nin tecrübesiyle ülkenin yenilenebilir enerji stratejisinin bir parçası olabileceği değerlendiriliyor. Libya, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve artan talebi karşılamak için yenilenebilir kaynakların payını artırmayı planlıyor. Ülkenin büyük bir güneş enerjisi potansiyeli bulunurken, Libya'nın ortaya koyduğu Enerji ve Enerji Verimliliği Stratejisi'ne göre 2035 yılına kadar enerji portföyünün yüzde 20'si yenilenebilir kaynaklardan oluşacak. Libya'nın bu alandaki işbirliği fırsatlarına açık olduğunu belirten yetkililer, Türkiye'nin de bu stratejinin bir parçası olabileceğini vurguluyor.

Libya, Türkiye\'nin tecrübesiyle yenilenebilir enerji sektörünü canlandırmayı hedefliyor
21.01.2024 - 11:09,
Abone Ol

Libya, ekonomisinin temel taşı olan enerji sektörünü canlandırmak ve küresel pazardaki yerini almak için çabalarını artırırken, Türkiye'nin tecrübesiyle ülkenin yenilenebilir enerji stratejisinin bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına bağımlı olan Kuzey Afrika ülkesi Libya, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için vitese bastı.

Elektrik talebinin yaklaşık yüzde 80'ini petrolden karşılayan ülke, artan talebi karşılayabilmek için enerji portföyünde yenilenebilir kaynakların payını artırmayı planlıyor.

Yenilenebilir enerjideki güçlü potansiyelini ülke ekonomisi için fırsata çevirmeye çalışan Libya, bu kapsamda uluslararası işbirliğine olan ihtiyacını da dile getiriyor.

Geçen hafta, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus'ta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu alandaki işbirliği fırsatlarına dikkati çekmişti.

Bayraktar, Libya'nın Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu tecrübesinden istifade edebileceğini, şirketlerin de bu konuda motive edildiğini belirtmişti.

"Kapsamlı bir strateji geliştirdik"

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdul Selam El-Ensari, AA muhabirine, ülkesinin ortaya koyduğu yenilenebilir enerji hedeflerini ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

El-Ensari, Libya'nın büyük bir güneş enerjisi potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Libya'nın ortaya koyduğu Enerji ve Enerji Verimliliği Stratejisi'ne atıfta bulunan El-Ensari, ülkenin 2035 yılına kadar enerji portföyünün yüzde 20'sini yenilenebilir kaynaklardan oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

El-Ensari, "Söz konusu stratejideki 4 gigavatlık yenilenebilir enerji hedefi, üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada 2027 sonu itibarıyla 1,7 gigavat kapasiteye, ikinci aşamada 2030 itibarıyla 2,5 gigavat kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Geriye kalan kapasite ise 2035'e kadar hayata geçirilecek." dedi.

Libya'nın "Go Green" adıyla anılan yeni bir girişim de başlattığını belirten El-Ensari, bu girişimin bireysel, endüstriyel ve tarımsal tüketicilere yönelik çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin kurulumunu hedeflediğini ve tüm kurumsal yapıların bu tür sistemlere sahip olmasının amaçladığını kaydetti.

El-Ensari, "Yenilenebilir enerji planı, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi kurulumu hedefliyor. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ile yeşil hidrojen noktasında da bir çalışmamız var ancak hala başlangıç aşamasındayız." diye konuştu.

Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde karşılaşılan zorluklara da işaret eden El-Ensari, bu zorlukların daha çok yasal düzenlemeler ve finansmanla ilgili olduğunu dile getirdi. El-Ensari, bu zorlukları aşmak için kapsamlı bir strateji geliştirdiklerini anlattı. Bu engellerin üstesinden gelmekte uluslararası işbirliğinin kritik önem taşıdığına dikkati çeken El-Ensari, "Biz tüm uluslararası şirketlere, yatırımcılara, herkese açığız. Türkiye ise iki ülke arasındaki güçlü tarihsel ilişkiler dolayısıyla iyi bir fırsata sahip. Türkiye, bu stratejinin bir parçası olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Libya, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Libya, Türkiye'nin tecrübesiyle yenilenebilir enerji sektörünü canlandırmayı hedefliyor - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Libya, Türkiye'nin tecrübesiyle yenilenebilir enerji sektörünü canlandırmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement