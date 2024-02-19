Limak Doğu Anadolu Çimento Halka Arzına Yoğun Talep - Son Dakika
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Ekonomi

Limak Doğu Anadolu Çimento Halka Arzına Yoğun Talep

Limak Doğu Anadolu Çimento Halka Arzına Yoğun Talep

Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz talep toplama sürecine hedefin 4,4 katı başvuru geldi. Şirket, 3 milyon 356 bin 908 yatırımcıdan talep topladı. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 526 milyon lira oldu. Halka arzdan elde edilecek gelir, Ergani fabrikasının devralınması için kullanılacak.

19.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz talep toplama sürecine hedefin 4,4 katı başvuru geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çimento üreticisi Limak Şirketler Grubu'nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento'nun 14-16 Şubat'ta gerçekleşen talep toplama sürecine hedefin 4,4 katı başvuru yapıldı.

Sermaye artırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 16,20 lira olarak belirlenen Limak Doğu Anadolu Çimento, 3 milyon 356 bin 908 yatırımcıdan talep topladı.

Şirketin halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 10 kat talep gelirken, halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 526 milyon lira oldu.

Halka arzdan sağlanacak gelirin tamamı şirketin büyüme stratejisi kapsamında Ergani fabrikasının devralınmasında kullanılacak.

Şirketin hisseleri 22 Şubat'ta Borsa İstanbul'da düzenlenecek törenle BIST Yıldız Pazar'da "LMKDC" koduyla işlem görmeye başlayacak.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Limak Doğu Anadolu Çimento Halka Arzına Yoğun Talep - Son Dakika

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