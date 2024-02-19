Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arzına 4,4 kat talep geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arzına 4,4 kat talep geldi

Limak Doğu Anadolu Çimento\'nun halka arzına 4,4 kat talep geldi

Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz sürecine 4,4 katı başvuru geldi. Şirket, 3 milyon 356 bin 908 yatırımcıdan talep topladı. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 526 milyon TL oldu. Halka arzdan elde edilen gelir Ergani fabrikasının devralınmasında kullanılacak.

19.02.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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Türkiye'nin öncü çimento üreticilerinden Limak Şirketler Grubu'nun halka arz edeceği iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento'nun 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecine hedefin 4,4 katı başvuru geldi.

Sermaye arttırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 16,20 TL olarak belirlenen Limak Doğu Anadolu Çimento'nun, 3 milyon 356 bin 908 yatırımcıdan talep topladığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 10 kat talep gelirken, halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 526 milyon TL oldu. Gelen talep, hedeflenen miktarın 4,4 katı olarak gerçekleşti. Halka arzdan sağlanacak gelirin tamamı şirketin büyüme stratejisi kapsamında Ergani fabrikasının devralınmasında kullanılacak.

Limak Doğu Anadolu Çimento'nun hisseleri 22 Şubat'ta Borsa İstanbul'da düzenlenecek törenle BIST Yıldız Pazar'da 'LMKDC' koduyla işlem görmeye başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arzına 4,4 kat talep geldi - Son Dakika

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