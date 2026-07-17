Limak Gayrimenkul Yatırım Departmanı Kurdu

Limak, farklı coğrafyalarda edindiği yarım asırlık deneyimi gayrimenkul alanında daha odaklı ve kurumsal bir yapıyla büyütmek amacıyla Gayrimenkul Yatırım Departmanı'nı kurdu. Yeni yapılanmayla şirket, mevcut portföyünü güçlendirmeyi, yurt içinde ve yurt dışında yüksek katma değerli gayrimenkul projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'den Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada inşaattan turizme, altyapıdan karma kullanımlı üstyapı projelerine kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Limak, gayrimenkul yatırımlarını daha odaklı ve kurumsal bir yapıyla büyütmek amacıyla Gayrimenkul Yatırım Departmanı'nı kurdu. Üç kıtada 14 ülkede edindiği deneyimi bu yeni yapılanmayla daha ileri taşımayı hedefleyen şirket, mevcut portföyünü güçlendirmenin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında yüksek katma değerli gayrimenkul projeleri geliştirmeye odaklanacak.

Mühendislik birikimi gayrimenkul yatırımlarına taşınıyor

Son yıllarda hayata geçirdiği projelerle teknik yetkinlik ve proje geliştirme deneyimini önemli ölçüde pekiştiren Limak'ın en önemli kazanımlarından biri, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi kapsamında inşa ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerleşkesi oldu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek yapılarından biri olan bina, yüksek yapı mühendisliği alanında önemli bir bilgi birikimi kazandırırken, ileri teknoloji ve üstyapı geliştirme projelerinde uluslararası ölçekte güçlü bir referans niteliği taşıyor. Bu mühendislik yetkinliği, yüksek nitelikli gayrimenkul ve finans merkezi projelerinde önemli bir rekabet avantajı sağlıyor.

Limak'ın teknik birikimini uluslararası gayrimenkul geliştirme deneyimiyle buluşturan en önemli adımlardan bir diğeri ise Kuzey Makedonya'da hayata geçirilen Diamond of Skopje projesi oldu. Limak'ın yurt dışındaki ilk büyük ölçekli gayrimenkul yatırımı olan proje; otel, rezidans, ofis ve alışveriş merkezini bir araya getiren karma kullanım modeliyle uluslararası gayrimenkul geliştiricisi kimliği açısından önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Üsküp'ün sosyal ve ticari dönüşümüne katkı sunan proje, ayrıca yatırım geliştirme, proje finansmanı ve gayrimenkul yönetimi alanlarında edinilen deneyimi uluslararası ölçekte ortaya koyan somut örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

"Yeni bir dönemin kapısı aralanıyor"

Limak'ta yeni yapılanmanın genel müdürlüğü görevine, gayrimenkul değerleme, yatırım geliştirme ve proje finansmanı alanlarında 20 yıllık deneyime sahip Ozan Kolcuoğlu getirildi. Mühendislikten yatırım geliştirmeye uzanan bu birikimin, Limak'ın vizyonunda yeni bir dönemin kapısını araladığını vurgulayan Limak Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Ozan Kolcuoğlu, şunları söyledi: "Bugün gayrimenkul sektöründe başarıyı belirleyen unsur, yalnızca doğru projeyi geliştirmek değil; doğru zamanda, doğru pazarda ve doğru iş ortaklarıyla hareket edebilmek. Limak Gayrimenkul Yatırım'ı da bu bakış açısıyla hayata geçiriyoruz. Yatırım potansiyeli taşıyan bölgeleri doğru okuyarak farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veren, küresel standartlarda projeler geliştirmeye ve bulunduğumuz her pazarda uzun vadeli değer üreten yatırımlara odaklanacağız. Hedefimiz, uluslararası ölçekte geliştirdiği projelerle bulunduğu coğrafyaya değer katan ve uzun vadeli yatırım anlayışıyla öne çıkan güçlü bir gayrimenkul yatırım markası oluşturmak." - İSTANBUL