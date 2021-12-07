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Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı kasımda arttı - Son Dakika

Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı kasımda arttı

07.12.2021 16:23
Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı kasımda arttı

Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttı.

Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, kasım ayına ilişkin konteyner ve yük istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, kasımda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 1 milyon 66 bin 534 TEU oldu.

Ocak-kasım döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 11 milyon 344 bin 745 TEU'ya ulaştı.

Limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 776 bin 475 TEU oldu.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 376 bin 605 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise yüzde 1,1 artarak 399 bin 871 TEU olarak gerçekleşti

En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda

Mısır, geçen ay 107 bin 461 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır'ı sırasıyla 97 bin 607 TEU ile İsrail'le yapılan taşımalar ve 93 bin 128 TEU ile Yunanistan'la yapılan taşımalar takip etti.

Söz konusu ayda limanlarda deniz yolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 35 bin 523 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 83,6'sı (29 bin 690 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır'ı sırasıyla 33 bin 963 TEU ile İspanya'ya ve 31 bin 966 TEU ile Yunanistan'a yapılan konteyner yüklemeleri izledi.

Kasımda limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 64 bin 87 TEU ile İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 94,3'ü (60 bin 416 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail'i sırasıyla, 59 bin 448 TEU ile Mısır'dan ve 50 bin 408 TEU ile Yunanistan'dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Geçen ay limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 776 bin 475 TEU konteynerin yüzde 9,9'u Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı

Limanlarda elleçlenen yük miktarı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 43 milyon 447 bin 776 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 477 milyon 512 bin 843 ton olarak gerçekleşti.

Kasımda limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 12 milyon 124 bin 363 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 19 milyon 369 bin 180 ton oldu.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 350 milyon 278 bin 240 ton olarak belirlendi.

En fazla artış ham petrol cinsinde oldu

Kasımda limanlarda 7 milyon 282 bin 548 ton ham petrol elleçlemesi gerçekleşti. Ham petrol, 522 bin 301 tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında yüzde 7,7'lik artışla en fazla artış gösteren yük cinsi oldu.

Demir cevheri ve konsantreleri ise 268 bin 828 tonluk düşüşle bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu.

İthalatta Rusya, ihracatta İspanya ilk sırada

Kasımda deniz yoluyla yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 658 bin 113 tonla Rusya ile yapılan taşımalarda görüldü. Rusya'yı sırasıyla 2 milyon 581 bin 657 ton ile ABD, 1 milyon 887 bin 220 ton ile Mısır takip etti.

Söz konusu ayda deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 166 bin 330 ton ile İspanya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bunu, 1 milyon 133 bin 217 ton ile İtalya'ya ve 957 bin 167 ton ile ABD'ye yapılan taşımalar izledi.

İthalatta ise en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 357 bin 414 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Rusya'yı sırasıyla 1 milyon 624 bin 490 ton ile ABD'den ve 1 milyon 412 bin 850 ton ile Irak'tan yapılan taşımalar takip etti.

Kasımda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 31 milyon 493 bin 543 ton yükün yüzde 7,4'ü Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Türkiye, Kasım, Mısır, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı kasımda arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı kasımda arttı - Son Dakika
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