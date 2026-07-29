Lisanslı Depoculuk, Üreticinin Güvencesi - Son Dakika
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Lisanslı Depoculuk, Üreticinin Güvencesi

Lisanslı Depoculuk, Üreticinin Güvencesi
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DTB Başkanı Tefenlili, lisanslı depoculuğun üretici emeğini koruduğunu vurguladı.

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, lisanslı depoculuğun üreticinin emeğini koruyan ve ürününe değer katan önemli bir sistem olduğunu belirtti.

Tefenlili yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ve kurum yetkilileriyle Tavas'taki 25 bin ton kapasiteli lisanslı depoculuk tesisini ziyaret ettiğini, hasat sezonu çalışmalarını incelediğini kaydetti.

İncelemede ürün kabul süreçleri, depolama faaliyetleri, tesisin doluluk oranı ve hasat dönemine yönelik hazırlıklar hakkında bilgi aldığını aktaran Tefenlili, lisanslı depoculuğun yalnızca depolama hizmeti olmadığını, üreticinin ürününü güvence altına alan, tarımsal ticareti güçlendiren önemli bir sistem olduğunu anlattı.

Tefenlili, DTB'nin Tavas'ta 25 bin ton, Çivril'de ise 20 bin ton olmak üzere toplam 45 bin ton depolama kapasitesine sahip tesisleriyle bölge üreticilerine hizmet verdiğini kaydederek, hasat döneminde teslim alınan ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilerek kalite kaybı ve fire riskinin en aza indirildiğini ifade etti.

ELÜS sistemi sayesinde üreticilerin ürünlerini güvenle değerlendirebildiğini, uygun piyasa koşullarını bekleyebildiğini ve finansmana erişim imkanına kavuştuğunu ifade eden Tefenlili, şöyle devam etti:

"Lisanslı depoculuk, üreticimizin emeğini koruyan ve ürününe değer katan önemli bir sistemdir. Denizli Ticaret Borsası olarak Tavas ve Çivril ilçelerimizde toplam 45 bin ton depolama kapasitesine sahip tesislerimizle üreticilerimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Amacımız, üreticilerimizin ürünlerini güvenli koşullarda muhafaza etmelerini sağlamak, pazarlama süreçlerinde daha güçlü olmalarına katkı sunmak ve lisanslı depoculuğun sunduğu tüm avantajlardan yararlanmalarını sağlamaktır."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lisanslı Depoculuk, Üreticinin Güvencesi - Son Dakika

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