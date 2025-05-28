Lisanslı Depoculukta Yenilikler - Son Dakika
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Ekonomi

Lisanslı Depoculukta Yenilikler

Lisanslı Depoculukta Yenilikler
28.05.2025 12:30
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Lisanslı depoculuk sistemi yeniden düzenlenecek, güven artırılacak ve kalite ön planda tutulacak.

TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, "Yakın zamanda detayları Ticaret Bakanlığımız tarafından belirlenecek şekilde bütün lisanslı depoculuk sistemini yeniden kurgulayarak, olumsuzlukları en kısa sürede hep birlikte gidermeye çalışacağız" dedi.

Lisanslı Depoculuk Federasyonunun (TÜLDEF) genel kurul toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Lisanslı depoculuk sektörünün geleceğine yön verecek kararların alınması hedeflenen toplantıda konuşan TÜLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Güzel, "Bugüne kadar nasıl özveriyle çalışarak buralara kadar geldiysek, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Federasyonumuz 5 bölgesel dernekten ve 200'ün üzerinde mevcut üyemizin yanında her dernekten 10 kişi ve toplamda 50 adet delegeden, her dernekten 2'şer kişi ve toplamda 10 kişilik yönetim kurulundan, yine her dernekten 1'er kişiyle toplamda 5 kişilik yönetim kurulundan meydana geliyor. Ancak benim bakış açım 50 delegemizin de yönetim kurulu gibi aktif olması yönünde. Çalışma grupları, istişare kurulları ve benzeri yapılar kurarak, kurumsal yapımızı her gün daha da güçlendireceğiz. Birlikte öğreneceğiz, birlikte gelişeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz" diye konuştu.

"Lisanslı depoculuk sistemini yeniden kurgulayacağız"

TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu ise, lisanslı depoculukta güvenin esas olduğunu belirterek, "Bugün ülkemizde 228 farklı şirketin 50 il, 152 ilçe ve 312 ayrı lokasyonda toplam 12.3 milyon ton kapasiteli lisanslı depo bulunmaktadır. Uygulamada ilgili mevzuata uygun hareket etmek çok önemlidir. Çünkü lisanslı depoculuğunun esası güvendir. Yapılan işlemlerin büyük bir bölümü Toprak Mahsuller Ofisi'nin satmış olduğu ürünlerden gerçekleşti. Özel sektörün ticari alım satım işlemleri devamlı olarak gerilemeye gitmiştir. Ticaret Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, TMO ve TOBB olarak çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yakın zamanda detayları Ticaret Bakanlığımız tarafından belirlenecek şekilde bütün lisanslı depoculuk sistemini yeniden kurgulayarak, olumsuzlukları en kısa sürede hep birlikte gidermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra kaliteye bakacağız"

Yaşanılan olumsuzlukların takip edildiğini vurgulayan Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Lisanslı depoların içerisindeki ürünlerin yüzde 86'ı şu an itibarıyla devletin. Milli servetimiz olan devletimizin, milletimizin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin emanetinde. Bu ürünlerin hiçbir şekilde bozulmasını istemiyoruz. Bundan sonra lisanslı depoya ürün koyan üreticilerimizin işini zorlaştıran, çıkarırken sattığımız sanayiciye, Ticaret Bakanlığı'na, satarken, teslim ederken ürünleri onların işini zorlaştıran, içindeki ürünü kendi malı gibi kabul edip ona göre ticari faaliyetler tahayyül eden ve uygulayan lisans depolarını Toprak Mahsulleri Ofisi olarak çok yakından takip ediyoruz, ettik. Bununla ilgili bir blacklist hazırlıyoruz. Çok sayıda kurumsal anlamda çalışan LİDAŞ sahiplerini tercih ederek, inşallah 12.3 milyon ton önemli bir kapasite, 4 milyon ton da bizim Toprak Mahsulleri Ofisi'nin. Bundan sonra kaliteye bakacağız" dedi.

Programda konuşmaların ardından kurdele kesimi ve "Lisanslı Depoculukta Yeni Dönem ve Tarım Analizi" paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat'ın üstlendiği panelde Ticaret Bakanlığı Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Bahar Emre, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali ve Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bayram Sade söz aldı. Panelistler, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün bugünü ve geleceği hakkında görüşlerini paylaştılar.

Panelin ardından yapılan genel kurulda ise Lisanslı Depoculuk Federasyonu (TÜLDEF) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mahmut Güzel seçildi. Genel kurula TÜLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Güzel, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, milletvekilleri ve paydaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lisanslı Depoculukta Yenilikler - Son Dakika

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