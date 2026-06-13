Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Yeni Düzenleme

13.06.2026 09:20
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10 yıllık süresi dolan lisanssız elektrik tesislerinde ihtiyaç fazlası enerji satış usulleri belirlendi.

Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Desteklenme Mekanizmasına tabi olduğu 10 yıllık sürenin bitiminden itibaren lisanssız üretim faaliyetine devam eden elektrik üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında lisanssız üretim faaliyetinde bulunan ve YEK Desteklenme Mekanizmasına tabi olduğu 10 sürenin bitiminden itibaren lisanssız üretim faaliyetine devam eden elektrik üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat ile usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, 10 yıllık lisanssız üretim süresi dolan ve kanunun ilgili maddesi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim faaliyetine devam eden elektrik üretim tesislerinde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında olan lisanssız elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek.

Ayrıca, tüketim tesisi ile farklı ölçüm noktasında olan lisanssız elektrik üretim tesislerinde ihtiyacın üzerinde üretilen elektrik enerjisi satışa konu edilebilecek.

Satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek. İhtiyaç fazlasının üzerinde sisteme verilen elektrik enerjisi YEK Destekleme Mekanizmasına bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Lisanssız elektrik üretim tesislerinde ihtiyacın üzerinde üretilen elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verilmesi halinde, saatlik mahsuplaşma sonrasında sisteme verilen elektrik enerjisi için uygulanacak alım fiyatı, ilgili kanun kapsamında lisanslı üretim tesisleri için tesis tipi bazında uygulanan güncel YEK Destekleme Mekanizması fiyatının yüzde 90'ının virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanmasıyla elde edilen değer olacak.

Bu değer, elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatını geçemeyecek. Lisanssız üretim faaliyeti kapsamında satışa konu edilebilecek elektrik enerjisinin ilgili görevli tedarik şirketi tarafından satın alınması zorunlu olacak.

Bu madde gereğince görevli tedarik şirketleri tarafından satın alınan elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketleri tarafından YEK Destekleme Mekanizması kapsamında üretilmiş ve sisteme verilmiş kabul edilecek.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Yeni Düzenleme - Son Dakika

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