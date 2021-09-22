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Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın - Son Dakika

Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın

22.09.2021 11:58

Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen telefonlarla ilgili vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bakanlık, Çin menşeili akıllı telefonlarda yerleşik sansür yetenekleri olduğunu ileri sürdü. Litvanyalılardan Çin'de üretilen akıllı telefonları almamaları istenirken, kullananların da çöpe atmaları istendi.

Çin cep telefonlarının yerleşik sansür yeteneklerine sahip olduğunu tespit eden Litvanya Savunma Bakanlığı yayınladığı hükümet raporu ile tüketicileri uyardı. Bakanlık yaptığı açıklamada tüketicilerin Çin cep telefonlarını satın almaktan kaçınmasını tavsiye etti ve insanlara şu anda sahip oldukları cep telefonlarını atmalarını tavsiye etti.

TELEFONLARDA SANSÜR YETENEĞİ TESPİT EDİLDİ

Litvanya Siber Güvenlik Kurumu, Çin'in akıllı telefon devi Xiaomi Corp tarafından Avrupa'da satılan telefonlarının "özgür Tibet", "çok yaşa Tayvan bağımsızlığı" veya "demokrasi hareketi" gibi terimleri tespit etme ve sansürleme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı. Yayınlanan raporda varsayılan internet tarayıcısı da dahil olmak üzere Xiaomi telefonunun sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek terimler listesinin şu anda Çince'de 449 terim içerdiğini ve sürekli güncellendiğini söyledi. Guardian'da yer alan habere göre, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi raporunda, Xiaomi'nin Mi 10T 5G telefon yazılımındaki yeteneğin Avrupa Birliği bölgesi için kapatıldığı, ancak herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceği belirtildi.

"YENİLERİNİ ALMAYIN, ESKİLERİNDEN KURTULUN"

Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius raporla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, "Tavsiyemiz yeni Çin telefonlarını satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" dedi.

SİNGAPUR'DAKİ SUNUCUYA VERİ GÖNDERİYOR

Ulusal Siber Merkezin raporunda ayrıca, Xiaomi telefonunun Singapur'daki bir sunucuya şifreli telefon kullanım verileri gönderdiği belirtildi. Çinli Huawei tarafından üretilen P40 5G telefonunda da bir güvenlik açığı bulundu, ancak başka bir Çinli üretici olan OnePlus'ın telefonunda bunlardan hiçbirine rastlanmadı.

Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın

Çin Halk Cumhuriyeti, Litvanya, Xiaomi, Tibet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın - Son Dakika
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