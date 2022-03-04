LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü - Son Dakika
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LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü

04.03.2022 11:46
LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü

İç ve dış pazara 1979 yılından bu yana boru bükme makinaları ihraç eden Liv Makina, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer almayı başardı.

İç ve dış pazara 1979 yılından bu yana boru bükme makinaları ihraç eden Liv Makina, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer almayı başardı. Son yıllarda Ar-Ge çalışmalarıyla büyük ivme yakalayan ve boru bükme makinaları alanında sektöre öncülük eden Liv Makina, Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyümeyi başardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde, şirketlerin 2017-2019 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Listede 29 farklı ilden ve 32 ayrı sektörden şirketler yer aldı. Türkiye 100 sonuçları ve çok sayıda Oda-Borsa Başkanı ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un da katılımı ile Ankara'da düzenlenen törenle açıklandı. Liv Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Livkebabcı ve Liv Makina yetkilisi Serdar Livkebabcı, ödüllerini TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.

"Tecrübemizle ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz"

Ödül töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Liv Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Livkebabcı açıklamasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve organizasyonunun düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Mutluluğunu dile getiren Livkebabcı şöyle devam etti; "Uzun yıllardır boru bükme makinaları imal ediyoruz. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız bu noktaya gelmemizde büyük rol oynadı. Bu gün burada bu ödülü almak ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer almak bizleri gururlandırdı. Bizlerde makina sektöründe 40 yılı aşkın tecrübemizle, Alanında eşsiz ve patentli makineleriyle yenilikçi anlayışı ile sektöre öncülük etmeye ve ülkemizin üretim ve ihracat hacmine katkı sunmaya devam edeceğiz."

"Avrupa'dan Afrika'ya makine ihraç ediyoruz"

Liv Makina Yetkilisi Serdar Livkebabcı ise açıklamasında Liv Makina'nın faaliyet alanları ve ihracat hacmine dikkat çekerek; "NC, CNC ve çift kafa olmak üzere makineler üretiyoruz. Togo, Senegal gibi Afrika'dan Avrupa'ya dünyanın birçok noktasında makinelerimiz tercih ediliyor. Makinelerimize ulaşmak isteyenler www.livmakina.com internet adresimizi ziyaret edebilirler. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya imalatçılarının sıklıkla tercih ettiği makinelerimizle tüm üreticilerin işlerini kolaylaştırmak için büyük emek veriyoruz. Bu sektörlerin yanı sıra; "Asgari sanayi, tesisat boruları, havacılık, tarım, hayvancılık, ısıtma-soğutma sistemleri, mobilya, inşaat, beyaz eşya, temizlik, gemicilik, fitnes ve birçok alanda ve sektörde üretim yapan tüm firmaların ihtiyaçlarına uygun makine çeşitliliğimiz mevcut. sayfa" dedi.

Mehmet Livkebabcı tarafından 1979'te kurulan ve bu yıl 40. yılını kutlayan Türkiye'nin en köklü makine imalat firmaları arasında yer alan Liv Makina, 10 yıl önce 35 metre kareden bugün 3 bin 500 metrekaresi kapalı, 1500 metrekaresi açık alandan oluşan Türkiye'nin kalbi Kayseri 'de CNC boru bükme makinelerinin imalatını yapan büyük bir tesis haline geldi. Liv Makina Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Livkebabcı yaptığı açıklamada, "Firmamızın yapmış olduğu yeni tesis yatırımları ile adından söz ettirmeye başlamış olup kapsamlı ürün ve sistem sertifikaları; EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, MIB, CE Belgesi ile müşterilerine güven vermektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü
LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü
LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü
LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü

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Araştırma Geliştirme, Türkiye, Ankara, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: LİV Makina Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü - Son Dakika
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